MSI PS42 arriva in Italia

Antonino Caffo,

MSI è un brand riconosciuto soprattutto per computer dedicati al gaming. Di recente però, la compagnia ha lanciato una nuova gamma di portatili pensata per un pubblico diverso, fatto di professionisti e lavoratori sempre in giro, a cui donare prodotti leggeri, versatili ma ancora performanti.

Il PS42 guarda proprio in tale direzione. Con un totale di 1,19 kg, il dispositivo sicuramente gode di una qualità molto richiesta dagli smart workers: un peso ridotto. Costruito interamente in metallo e privo di cornici, l’ultimo nato di MSI non solo è comodo da trasportare ma anche bello da vedere, grazie alle cornici ridotte e all’ampio display Full HD da 14 pollici. Basti pensare che il rapporto schermo-corpo è dell’81%, qualcosa che non sempre si riesce a raggiungere in un settore che bada spesso ale innovazioni hardware più che a quelle estetiche.

In termini di prestazioni, a bordo c’è un processore Intel Core i7 o i5 di ottava generazione, affiancato da una NVIDIA GeForce MX150, che offre un supporto grafico discreto, lontano però dai picchi raggiunti da altri MSI. Punto di distinzione è il comparto audio, potenziato da un motore Nahimic 3, che realizza un suono surround 7.1 cinematografico coinvolgente. Sul piano della batteria, il produttore afferma che il PS42 può arrivare fino a 10 ore di utilizzo continuo, con una singola carica. Questo può valere certamente per quelle attività giornaliere che non richiedono sforzi eccessivi ma inevitabilmente si scende con elaborazioni grafiche e multimediali in 3D. Dal lato connettività non mancano quattro porte USB: due Type-A e due Type-C; un jack audio e uno slot per schede SD.

MSI, per il suo neonato, guarda tanto a chi usa il notebook per la creatività. Non a caso, chi acquisterà il PS42 entro il 31 Dicembre 2018, grazie alla collaborazione con Intel, potrà ottenere gratuitamente una serie di software del valore di 349 euro, con un focus su video, musica, grafica e fotografia. Il laptop è in vendita, già da oggi, a un prezzo promozionale che parte da 1.199 euro.