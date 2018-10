Sottocosto MediaWorld, Samsung Galaxy S9+ a 699€

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia il sottocosto che sarà valido sino al prossimo 14 di ottobre. Trattasi di una delle più apprezzate promozioni della catena di negozi di elettronica perché consente di risparmiare cifre interessanti sull’acquisto di molti prodotti. Come per ogni sottocosto, però, le offerte si intendono solamente sino ad esaurimento scorte. Questo significa che solo i più rapidi potranno approfittarne.

Tra gli smartphone in promozione si evidenzia il Samsung Galaxy S9+ che MediaWorld propone al prezzo di soli 699 euro. In alternativa, il Huawei P20 Pro è proposto a 679 euro, mentre il Huawei P20 Lite a 279 euro. Tra i tablet pc spicca l’offerta sull’Apple iPad 128 GB WiFi venduto sottocosto a 369 euro. Gli appassionati di gaming potranno, invece, approfittare del maxi sconto sull’Xbox One S 1TB con il gioco Forza Horizon 4 che è offerta ad appena 199 euro. Presente anche una piccola selezione di computer tutti dotati del sistema operativo Windows 10.

Per chi intende trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica, MediaWorld propone molti televisori di ultima generazione in sconto. Per esempio, il modello Samsung TV LED 50NU7400 è proposto al costo di appena 499 euro.

Gli appassionati di fotografia, invece, potranno rivolgere la loro attenzione verso la reflex Nikon D3400 proposta al prezzo di 579 euro.

Nel volantino del sottocosto di MediaWorld spiccano anche tanti gadget come gli hoverboard o i robot per le pulizie domestiche di iRobot. Non mancano nemmeno diversi accessori per il mondo dei computer e dei videogiochi.

Un volantino del sottocosto, dunque, molto interessante, ricco di offerte e tutto da sfogliare con attenzione per non farsi scappare nessuna possibilità di acquistare il prodotto desiderato risparmiando molti soldi.