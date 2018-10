Google Play, 19,5 mld di download nel Q3 2018

Matteo Tontini,

Nonostante il Play Store di Google continui a fatturare meno soldi dell’App Store di iOS, il negozio digitale dei dispositivi Android continua a vincere sul lato download.

Lo store di Apple ha guadagnato la bellezza di 12 miliardi di dollari netti nel terzo trimestre del 2018, contro i 6,2 miliardi netti del Play Store: quasi il doppio. Tuttavia, BigG ha dalla sua il numero di download effettuati, ben 19,5 miliardi contro i 7,6 della società melata. Complessivamente, le applicazioni installate raggiungono i 27,1 miliardi (alla chiusura del terzo trimestre del 2017 erano 24,4 miliardi, ciò significa che il mercato delle app è in forte crescita).

Sul piano applicazioni, se si escludono i giochi, Netflix vanta il maggior fatturato, seguita da Tinder e Tencent. Le app più scaricate continuano invece a essere WhatsApp, Facebook Messenger e Facebook, seguite a ruota da TikTok e Instagram. Va sottolineato, tuttavia, che le cifre sarebbero probabilmente diverse se la applicazioni di Google non fossero preinstallate su gran parte dei dispositivi. La più grande fonte di ricavi resta comunque il settore dei videogiochi mobile, specie quelli provenienti dal mercato asiatico: pensate, addirittura il 76% del fatturato complessivo è merito del gaming, tra cui spicca Pokémon GO (in quinta posizione nella classifica generale, ma gioco occidentale più redditizio), Honor of Kings, Monster Strike e il solito Candy Crush che non molla la presa.

Il confronto tra i due negozi digitali continua quindi sulla stessa strada battuta finora, e difficilmente vedremo un’inversione di rotta in un futuro prossimo. Nei mesi scorsi pensavamo che il gap economico si stesse assottigliando, ma stavolta il fatturato di App Store è aumentato rispetto a quello del Play Store, sebbene le differenze siano irrisorie su base annua.