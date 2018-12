HMD Global annuncia il Nokia 8.1

Luca Colantuoni,

Come anticipato ieri, HMD Global ha annunciato il Nokia 8.1 durante un evento organizzato a Dubai. Non si tratta in realtà di un nuovo smartphone, essendo la versione internazionale del Nokia X7 disponibile solo in Cina da fine ottobre. Il design e le specifiche sono dunque le stesse, mentre c’è una piccola importante differenza a livello software.

Il Nokia 8.1 è stato progettato per offrire un’esperienza multimediale di alto livello. La qualità dello schermo e delle fotocamere sono state evidenziate durante la presentazione. Lo smartphone possiede un PureDisplay da 6,18 pollici con risoluzione full HD+ (2246×1080 pixel) e supporto HDR10. Ciò garantisce immagini nitide con elevato contrasto. Il rapporto di aspetto 18.7:9 svela la presenza del notch nella parte superiore. Stranamente nelle immagini pubblicate sul sito ufficiale è stato nascosto dalla cornice fittizia che può essere attivata nella impostazioni.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 13 megapixel con stabilizzazione ottica, autofocus PDAF, ottiche Zeiss e flash dual LED La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 20 megapixel. Tra le numerose funzionalità disponibili spiccano quelle basate sull’intelligenza artificiale: riconoscimento automatico della scena, modalità ritratto e rimozione dei difetti della pelle. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 710, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 400 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 6. Sono presenti anche il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri, altoparlante con amplificatore dedicato e audio Nokia OZO surround. La batteria ha una capacità di 3.500 mAh e supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione stock (Android One).

Il Nokia 8.1 sarà disponibile a partire da febbraio in due colorazioni: Blue/Silver e Steel/Copper. Il prezzo consigliato è 459,00 euro.