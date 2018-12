Lotus pensa ad un’auto elettrica da 1000 cavalli

Filippo Vendrame,

Lotus sarebbe intenzionata a dire la sua nel settore delle auto elettriche con un’hypercar da ben 1000 cavalli. Non si tratterebbe di un’idea ma di un progetto ben definito. Un primo concept sarà svelato già nel 2019. Lotus Omega, questo il nome del progetto, non sarà un’auto dei record solo per quanto riguarda la potenza del motore ma anche dal punto di vista del prezzo. Si parla, infatti, di una cifra vicina ai 2,5 milioni di dollari (2 milioni di sterline). Un’auto esclusiva per pochi privilegiati.

Lotus Omega, però, non sarà solamente un’auto sportiva esclusiva perché sarà anche un vero concentrato di tecnologia. L’azienda inglese, infatti, punta a voler utilizzare pacchi batteria di prossima generazione che oltre ad offrire una densità energetica maggiore e dunque più autonomia, peseranno anche di meno. L’obiettivo, infatti, è quello di garantire un’autonomia di circa 400 Km. Trattasi di un livello di percorrenza molto ampio considerando la potenza dell’auto ma possibile con le future batterie di nuova generazione. Prevista l’adozione anche di due motori elettrici, uno per asse, che permetteranno di offrire anche una trazione integrale che sarà molto importante per aiutare l’auto a scaricare sulla strada un numero così elevato di cavalli.

Lotus vuole quindi dire la sua anche nel settore delle auto elettriche attraverso un modello esclusivo che possa competere con le altre hypercar elettriche di altri produttori di auto. Anche Tesla, si ricorda, sta progettando una sua hypercar. Si tratta della nuova Roadster che però sarà offerta ad un prezzo sensibilmente inferiore alla Lotus.

La discesa di Lotus nel settore delle auto elettriche anche se con un modello estremamente simbolico e di nicchia è l’ennesima dimostrazione di come il mondo dell’auto si sta spostando nella direzione della mobilità elettrica.