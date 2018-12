Natale Amazon, Echo in offerta

Filippo Vendrame,

Mancano meno di due settimane a Natale e lo shopping natalizio sta entrando nella sua fase più intesa. I gadget tech saranno sicuramente tra i più gettonati e proprio per questo Amazon ha voluto proporre in sconto alcuni dei suoi prodotti della serie Echo che tanto successo stanno ottenendo dal momento del loro debutto in Italia. Trattasi di smart speaker dotati dell’assistente personale Alexa sviluppato appositamente da Amazon.

Prodotti che proprio grazie alla presenza dell’assistente possono essere gestiti direttamente con l’ausilio della voce. Gli utenti, attraverso comandi vocali, potranno controllare la riproduzione della musica, accedere ad una serie di informazioni e persino gestire da remoto i dispositivi per la domotica eventualmente presenti all’interno delle loro abitazioni. Gli smart speaker della serie Echo possono diventare senza ombra di dubbio non solamente il baricentro dell’intrattenimento ma anche dell’intera gestione della casa. Il piccolo Amazon Echo dot è offerta a soli 29,99 euro. Un piccolo prezzo per un gadget davvero molto interessante, un perfetto regalo per amici e parenti.

Il modello Amazon Echo, invece, è proposto sino al prossimo 22 dicembre al prezzo di 64,99 euro. Rispetto al piccolo Echo dot, questo modello è indicato soprattutto agli appassionati di musica visto che dispone di una componente audio più sofisticata. Le funzionalità, comunque, sono le medesime.

Accanto a questi golosi sconti, Amazon ha voluto lanciare un’ulteriore promozione natalizia. Il FireTV Stick, sempre sino al prossimo 22 di dicembre, è proposto in vendita con uno sconto di 5 euro. Trattasi di uno stick USB da collegare alla TV di casa che permette di accedere ad Amazon Prime Video, Netflix e a più di 4.000 app e giochi, nonché a milioni di siti web come YouTube, Facebook e Reddit grazie ai browser Silk e Firefox.

All’interno del Negozio di Natale, le persone potranno trovare ulteriori sconti su prodotti appartenenti ad un po’ tutte le categorie merceologiche.