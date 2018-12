Acer porta in Italia Predator Thronos

Antonino Caffo,

Avevamo scoperto Predator Thronos durante una conferenza di Acer all’IFA di Berlino e finalmente l’innovativa postazione per il gaming arriva anche in Italia.

Chiamarla “sedia” è davvero riduttivo, visto che gli elementi di cui è composta sono molto più che smart. L’obiettivo? Rendere l’esperienza di gioco più coinvolgente oltre che comoda, beneficiando di materiali e accessori premium. Predator Thronos ha una struttura in acciaio alta 1,5 metri, regolabile e con un design ergonomico, semplificato da un poggiapiedi e una cabina reclinabile a 140 gradi. Il telaio è motorizzato e include un poggiagambe, un supporto per tre monitor e un’illuminazione in tonalità blu, la migliore per non stancare gli occhi.

La sedia vibra a seconda di quello che accade sullo schermo e sfrutta un centro di controllo frontale per la gestione delle varie inclinature in orizzontale e in verticale. Per Acer, Predator Thronos è stata progettata per dare la sensazione di essere “racchiuso in una caverna d’acciaio” dotata di comandi di gioco e display che possono ruotare fino a raggiungere la posizione ottimale di fruizione. Vasta anche la presenza di gadget a disposizione, tra cui: Desktop Predator Orion 9000, Monitor Predator Z271U, Cuffie Predator Galea 300, Tastiera Predator Aethon 500, Mouse Predator Cestus 510. Commentando il lancio,Tiziana Ena, PBU & Marketing Manager di Acer Italia ha detto:

Predator Thronos è un sogno che si realizza per qualsiasi gamer. L’audio ti avvolge e le vibrazioni prodotte ti immergono letteralmente all’interno del gioco. Quest’anno Acer ha introdotto numerosi nuovi dispositivi nella propria gamma di prodotti gaming Predator e Nitro: quattro nuovi monitor, una serie completa di accessori, potentissimi desktop dotati di processori Intel Core di nona generazione e GPU Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Predator Thronos rappresenta la ciliegina sulla torta di tutto ciò.

La postazione è venduta su richiesta a un prezzo da 9.999 euro.