Xiaomi apre il quarto Mi Store a Venezia

Luca Colantuoni,

L’attesa dei fan Xiaomi è finita. Il produttore cinese ha comunicato che domani 15 dicembre aprirà i battenti il quarto Mi Store all’interno del centro commerciale Nave de Vero di Marghera-Venezia. Come è noto, gli altri tre negozi si trovano nei centri commerciali OrioCenter di Orio al Serio, IL CENTRO di Arese e Metropoli di Novate Milanese. Da fine novembre è possibile acquistare i dispositivi anche sullo store online.

L’inaugurazione del Mi Store di Venezia è prevista a partire dalle ore 10:30. Xiaomi spiega che all’esterno del centro commerciale saranno posizionate delle transenne per regolamentare la coda. Alle persone verranno consegnati braccialetti numerati per accedere allo store. All’interno saranno presenti delle file suddivise per numero di braccialetto. Le persone in coda inizieranno ad entrare all’apertura del centro commerciale (ore 9:00). Lo store ha una superficie di 150 m2 e gli utenti potranno acquistare tutti i prodotti disponibili attualmente in Italia.

Xiaomi offrirà per l’intera giornata oltre 800 dispositivi a prezzi scontati, tra cui gli smartphone Mi 8 e Mi MIX 2S. In particolare, la versione del Mi 8 con 6 GB di RAM e 64 GB di storage sarà in vendita a 399,90 euro (invece di 529,90 euro), mentre la versione del Mi MIX 2S con 4 GB di RAM e 64 GB di storage potrà essere acquistata a 379,90 euro (invece di 499,90 euro).

Sconti anche per Mi Band 3 (19,90 euro), Amazfit Bip Black (59,90 euro), Action Camera 4K (99,90 euro), Mi Bedside Lamp (39,90 euro) e Ninebot Mini (299,90 euro). Xiaomi sfrutterà l’occasione per lanciare ufficialmente sul mercato italiano lo Smart Home Kit e lo smartwatch Amazfit Stratos.