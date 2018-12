OnePlus 6T McLaren Edition, ricarica Warp Charge 30

Luca Colantuoni,

La McLaren Edition del OnePlus 6T, annunciata qualche giorno fa, possiede un design piuttosto appariscente e integra 10 GB di RAM. Un’altra importante differenza rispetto al modello standard è la tecnologia di ricarica Warp Charge 30. Il produttore cinese ha spiegato il suo funzionamento con un post pubblicato sul forum ufficiale.

OnePlus ha innanzitutto chiarito le origini del nome. Il numero 30 indica la potenza dell’alimentatore (30 Watt), mentre Warp è riferito alla velocità di ricarica (il termine ricorda ovviamente la propulsione a curvatura delle navi spaziali di Star Trek). Analogamente alla tecnologia Fast Charge (ex Dash Charge) del OnePlus 6T, anche la Warp Charge 30 funziona solo con l’alimentatore proprietario, in quanto integra i circuiti necessari alla gestione della fase di carica. Spostare il calore nell’alimentatore evita il surriscaldamento dello smartphone e la conseguente riduzione delle frequenze di CPU e GPU.

Warp Charge 30 eroga 5 Volt e 6 Ampere. Valori così elevati di corrente hanno richiesto modifiche ai componenti della batteria e nuovi meccanismi di sicurezza. Gli ingegneri di OnePlus hanno aggiunto una scheda protettiva ad otto strati per migliorare il raffreddamento durante la carica. La tecnologia permette di raggiungere il 50% in 20 minuti, il 100% in 60 minuti con lo schermo spento e il 90% in 60 minuti durante l’esecuzione dei giochi.

L’alimentatore Warp Charge 30 può essere usato per caricare gli altri smartphone OnePlus, ma la velocità sarà quella della tecnologia Fast Charge. Lo stesso se viene utilizzato l’alimentatore Fast Charge per caricare il OnePlus 6T McLaren Edition. Il cavo USB Type-C dei precedenti modelli è invece compatibile con Warp Charge 30. Questa edizione speciale del OnePlus 6T può essere acquistata in Italia a 709,00 euro.