TIM rinnova l’app MyTIM

TIM ha rinnovato completamente la sua app MyTIM (in precedenza MyTIM Mobile). La nuova applicazione è già disponibile per Android sul Play Store ma presto arriverà anche sull’App Store di Apple per i dispositivi iOS. Il totale rinnovo dell’applicazione MyTIM era da tempo atteso visto che l’applicazione era già apparsa in versione beta proprio sul Play Store. Oltre ad un completo restyling che ha finalmente introdotto un’interfaccia moderna e piacevole, la nuova applicazione introduce alcune novità importanti e getta le basi verso l’obiettivo dell’applicazione unica.

Infatti, MyTIM, in futuro, potrà essere utilizzata non solo per gestire le linee mobile ma anche gli eventuali abbonamenti di rete fissa. Un’app unica, dunque, per tutti i servizi di rete di TIM. MyTIM Fisso e MyTIM Mobile dovrebbero essere riunite in un’unica applicazione. Più nello specifico, gli utenti TIM mobile potranno visualizzare il credito residuo, i dettagli del piano tariffario, i contatori dell’offerta attiva, i servizi attivi sulla linea e tutta la movimentazione. L’accesso alle informazioni della propria utenza avviene attraverso il proprio account MyTIM inserendo le relative password.

Molto presto arriveranno anche una serie di servizi di valore aggiunto molto importanti come l’assistenza via chat, TIM Pay, Ticketing e Parking, Negozi e Promo, IoTIM (IoT), TIM Party, Servizi Entertainment, 3rd Parties e tanto altro ancora.

L’aspetto speciale di quest’applicazione è che è stata progettata con l’aiuto della community di TIM. L’operatore, infatti, aveva lanciato una Call for Ideas alcuni mesi fa, chiedendo consigli e suggerimenti su come far evolvere la sua applicazione. I risultati di questi feedback si possono vedere, tutti, all’interno della nuova versione dell’applicazione per Android.