Vodafone Giga Network 4.5G, la rete si estende

Filippo Vendrame,

Buone notizie per i clienti Vodafone di rete mobile. Come promesso, l’operatore sta progressivamente espandendo la disponibilità della sua Giga Network 4.5G, rete mobile ad alte prestazioni in grado di offrire un assaggio di 5G con velocità sino a 1 Gbps. Vodafone, infatti, ha annunciato di aver coperto con la sua nuova rete anche le città di Messina e Bari.

Complessivamente, dunque, le città raggiunte dalla Vodafone Giga Network 4.5G sono: Roma, Catania, Palermo, Vicenza, Torino, Brescia, Messina, Padova, Agrigento, Firenze, Salerno, Milano, Genova, Livorno, Bari, Ancona, Napoli, Taranto, Bologna, Novara, Verona e Rimini. Di questa lista, solo le città di Padova e Rimini consentono ancora velocità di 550 Mbps. In tutte le altre città sono già disponibili velocità sino a 1 Gbps su rete mobile. Da evidenziare che Vodafone Giga Network 4.5G è presente anche in alcune aree di Sauze d’Oulx, Sestriere, Courmayeur, Ayas, Gressoney-La-Trinitè, Pinzolo, Cavalese, Ortisei, Siror, Canazei, Rivisondoli, Roccaraso e Domus de Maria.

Per sfruttare questa nuova performante rete, i clienti Vodafone non dovranno pagare alcun canone aggiuntivo. Gli unici requisiti sono una SIM 128K, un’offerta tariffaria che includa l’accesso a questa rete ed un terminale compatibile come un Samsung Galaxy S9+.

L’accesso alla rete 4.5G sarà automatico non appena il cliente si recherà in una delle città coperte dal servizio. Ovviamente, il lavoro di ampliamento della rete 4.5G di Vodafone non finisce qui. In futuro nuove città saranno raggiunte dalla Giga Network 4.5G.

Vodafone evidenzia anche che su alcuni smartphone potrebbe non comparire l’icona 4.5G ma solo quella 4G. Questo però non significa che il dispositivo mobile non sia connesso alla rete Giga Network 4.5G.

Oltre all’elevata velocità, questa rete di nuova generazione garantisce anche ulteriori vantaggi come una migliore stabilità delle chiamate, una migliore qualità delle conversazioni grazie al VoLTE e una minore latenza. Maggiori dettagli sono disponibili all’interno del sito di Vodafone.