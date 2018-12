La televisione pieghevole di LG già nel 2019

Antonino Caffo,

Anche se LG ha già ampiamente diffuso la notizia che, prima o poi, arriverà un display pieghevole piazzato dentro un televisore, notizie certe su un prodotto per il pubblico non se ne hanno.

Dobbiamo accontentarci delle voci che circolano di recente e che affermano, con ben pochi dubbi, che LG porterà il suo display arrotolabile sugli scaffali dei negozi già nel 2019, un anno prima di quanto avevano affermato gli analisti al Ces 2018, dove la stessa si era spinta col presentare la tecnologia, ancora in fase di prototipo.

Stando a quanto avrebbe affermato una fonte a Bloomberg, LG ha in piano di vendere i display rotondi da 65 pollici entro il prossimo anno. L’innovazione è sicuramente estetica ma non solo: l’estensione dello schermo avverrà con il tocco di un semplice pulsante e ci sarà la possibilità di adattare l’altezza a diverse misure, così da soddisfare esigenze differenti.

Mentre i pannelli tradizionali OLED sono ancora costosi, il film organico flessibile di OLED, potrebbe non alzare più di tanto il cartellino degli oggetti che se ne doteranno, grazie all’opportunità di creare nuove forme di hardware, da diffondere verso il grande pubblico.

Abbiamo visto per la prima volta la tecnologia di LG la CES 2018, sebbene fosse solo in demo, senza alcuna promessa di quando sarebbe stata lanciata sul mercato. Un report recente di Engadget, tuttavia, afferma di aver avuto accesso a documenti interni relativi al Ces 2019, che dimostrano come LG sia pronta a svelare il TV finale e a rilasciare tempistiche di sbarco globale. È chiaro che la società ha progetti rilevanti da costruire intorno alla novità, che riguarda non solo i televisori ma anche altri dispositivi di largo consumo.