Natale 2018, smartphone Xiaomi in offerta

Luca Colantuoni,

I regali di Natale più apprezzati sono senza dubbio gli smartphone. Chi non ha il budget necessario per l’acquisto dei top di gamma può scegliere gli ottimi dispositivi di Xiaomi. Il produttore cinese offre cinque modelli a prezzo scontato fino alle 23:59 del 25 dicembre. L’unico dubbio riguarda i tempi di spedizione, dato che la consegna potrebbe avvenire in ritardo.

Lo sconto più sostanzioso (230 euro) è quello applicato allo Xiaomi Mi 8 (colore bianco) con schermo AMOLED da 6,21 pollici, processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel e fotocamera frontale da 20 megapixel. Il prezzo è 299,90 euro (invece di 529,90 euro). Questo modello verrà offerto tramite “flash sale” tra le ore 20:00 e 21:00 a partire da oggi e fino al 25 dicembre, in quanto il numero di unità è limitato (70 al giorno). La consegna però potrebbe slittare all’inizio del 2019.

Sconto di 30 euro per lo Xiaomi Mi A2 Lite con schermo da 5,84 pollici, processore Snapdragon 625, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel e Android 8.1 Oreo in versione stock (Android 9 Pie è in distribuzione da qualche giorno). Gli utenti possono scegliere i colori nero, oro e blu. Il prezzo è 199,90 euro (invece di 229,90 euro).

Stesso sconto (30 euro) per lo Xiaomi Mi Max 3 (colore nero) con schermo da 6,9 pollici, processore Snapdragon 636, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel e batteria da 5.500 mAh. Il prezzo è 299,90 euro (invece di 329,90 euro).

Sconto fino a 80 euro per lo Xiaomi Mi A2 (colori nero, oro e blu) con schermo da 5,99 pollici, processore Snapdragon 660, 4/6 GB di RAM, 32/64/128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 20 megapixel e Android 8.1 Oreo. I prezzi partono da 239,90 euro (invece di 269,90 euro).

Infine c’è uno sconto di 20 euro per lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro con schermo da 6,26 pollici, processore Snapdragon 636, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 e 5 megapixel, doppia fotocamera frontale da 20 e 2 megapixel e batteria da 4.000 mAh. I prezzi partono da 199,90 euro (invece di 219,90 euro).