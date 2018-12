TIM Extra Power Christmas Edition a 9,99 euro

Filippo Vendrame,

TIM Extra Power Christmas Edition è una nuova speciale offerta proposta per questo periodo di Natale e pensata per tutti i nuovi clienti che acquisteranno una nuova SIM e che effettueranno la portabilità del loro numero. Trattasi di una nuova tariffa che prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico Internet. Il tutto a 9,99 euro al mese per un anno. Successivamente, il canone salirà a 12,99 euro al mese.

L’addebito della tariffa potrà avvenire su carta di credito, su conto corrente o sull’eventuale fattura di rete fissa se si dispone di un abbonamento TIM anche per l’abitazione. TIM Extra Power Christmas Edition prevede un costo di attivazione di 9 euro che viene azzerato se il cliente sceglierà di addebitare il costo della fattura sulla bolletta di casa. Questa tariffa non può essere attivata con addebito su credito residuo.

Se il cliente dovesse scegliere di addebitare l’offerta su carta di credito o sul conto corrente dovrà attivare anche il servizio TIM Ricarica Automatica. Se questa particolare opzione dovesse in seguito venire disattivata, TIM cesserà automaticamente anche TIM Extra Power Christmas Edition.

Questa particolare offerta tariffaria è abilitata per poter navigare anche su rete 4.5G ovviamente laddove c’è effettiva copertura, per poter navigare su Internet sino a 700 Mbps.

Il traffico voce della tariffa è liberamente utilizzabile in Europa in roaming. Sono previsti, invece, dei limiti per i Giga utilizzabili in roaming internazionale in Europa.

In caso di esaurimento del traffico dati a disposizione, TIM bloccherà la navigazione sino al rinnovo successivo.

Gli interessati potranno trovare maggiori dettagli di TIM Extra Power Christmas Edition all’interno del sito ufficiale di TIM.