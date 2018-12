Nuance presenta l’auto senza pulsanti del futuro

Filippo Vendrame,

Nuance ha annunciato ulteriori innovazioni alla piattaforma Dragon Drive, che si trasformerà in un mobility assistant conversazionale e umanizzato per l’auto digitale senza pulsanti del futuro. Grazie a questi progressi, Nuance ha creato il primo mobility assistant cognitivo e multisensoriale del mondo, un assistente vocale destinato a cambiare le modalità con cui conducenti e passeggeri interagiscono con il proprio veicolo, con le altre forme di mobilità e trasporto e con le città intelligenti.

Grazie alla capacità di comprendere il tono di voce, le emozioni, i movimenti degli occhi e della testa e grazie alla profonda integrazione con sensori esterni ed interni all’auto, nonché con i bot e gli assistenti di terze parti tramite una piattaforma aperta, Dragon Drive sfrutta innumerevoli informazioni per offrire un’esperienza utente personalizzata e umanizzata che consente a conducenti e passeggeri di fruire di contenuti di intrattenimento, aumentare la produttività, restare connessi e garantire la sicurezza. Si tratta di un’esperienza fondamentale per il futuro dell’auto digitale, che elimina l’esigenza di pulsanti nei veicoli di oggi e offre un’esperienza utente umanizzata e multisensoriale basata sull’interazione simultanea di voce, vista, gesti ed emozioni.

Il rilevamento del movimento degli occhi, combinato al riconoscimento vocale, può essere utilizzato per l’interazione con i punti di interesse all’esterno dell’auto, consentendo al conducente di ottenere informazioni su ora, giudizi e su altro. I risultati vengono evidenziati nella realtà aumentata e visualizzati su un parabrezza intelligente che sfrutta uno schermo trasparente, sviluppato da Saint-Gobain Sekurit.

Sfruttando il riconoscimento vocale e il rilevamento del movimento degli occhi, gli utenti possono interagire in modo intuitivo con i widget disponibili sul parabrezza intelligente per accedere e ridefinire servizi e informazioni (quali telefono e rubrica, meteo, navigazione, musica) che in genere vengono mostrati sul display della plancia. Portando questi comandi al livello degli occhi del conducente sul parabrezza è possibile migliorare il comfort, la produttività e la sicurezza. La visibilità non verrà compromessa in alcun caso poiché l’utente può continuare a osservare ciò che accade al di fuori del veicolo attraverso l’immagine: un vero e proprio must, specialmente nel contesto dell’auto sempre più digitale e autonoma. Inoltre, il rilevamento dei movimenti della testa, in combinazione con il riconoscimento vocale, permette di attivare i comandi interni all’auto. Per esempio, il conducente può volgere lo sguardo verso il finestrino del lato passeggero, riducendo quindi la necessità di utilizzare pulsanti per eseguire determinate operazioni.

I conducenti possono conversare con il mobility assistant proprio come se stessero parlando con un’altra persona, facendo riferimento a parti di discorsi precedenti, formulando domande e pronunciando comandi contestuali.

Dragon Drive utilizza l’intelligenza artificiale emozionale di Affectiva, oltre a fotocamere interne, per analizzare le espressioni del viso e il tono di voce, al fine di comprendere stati cognitivi ed emozionali complessi di conducenti e passeggeri, come ad esempio sonnolenza e distrazioni. L’assistente è addirittura in grado di cambiare la reazione e il tono di voce in base alla situazione, con sentimenti di empatia e pertinenza al contesto. In questo modo, è possibile migliorare la sicurezza su strada, prevenendo comportamenti di guida scorretti, nonché ottimizzare l’esperienza nel veicolo adattando l’ambiente agli umori e alle reazioni dei passeggeri.

La tecnologia Dragon Drive, che verrà mostrata sullo schermo di un cinema a 220 gradi al CES 2019, è alla base di oltre 250 milioni di veicoli attualmente su strada in oltre 40 lingue, creando esperienze di mobilità colloquiali e intelligenti praticamente per qualsiasi produttore automobilistico al mondo, tra cui Audi, BMW, Daimler, Fiat, Ford, GM, Hyundai, SAIC, Toyota e molti altri.