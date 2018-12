Tesla, nuova app per preriscaldare i sedili

Filippo Vendrame,

Come promesso da Elon Musk all’inizio della scorsa settimana, Tesla ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app mobile che consente ai proprietari di un’auto di attivare a distanza il preriscaldamento di sedili e volante. Trattasi di funzioni molto utili soprattutto per chi abita in Paesi dove l’inverno è molto intenso. Inoltre, la nuova app permette anche di programmare un appuntamento con l’assistenza tecnica di Tesla per una qualche verifica dell’auto.

Per sfruttare tutte le novità della nuova app, i possessori di un’auto elettrica di Tesla devono aver già installato sulla loro auto la versione 2018.48.12 del firmware il cui rollout è iniziato alcuni giorni fa. Molto più interessante, comunque, è la possibilità di poter programmare un appuntamento con l’assistenza di Tesla dall’app. Questa funzione risulta essere davvero molto comoda perché evita di dover utilizzare altri canali. Inoltre, permette di specificare con precisione i motivi per cui si richiede l’appuntamento. Trattasi di un sistema di prenotazione davvero molto ben fatto che sicuramente piacerà a tutti coloro che possiedono un’auto elettrica del brand americano.

Inoltre, con la flotta di autovetture Tesla in sensibile aumento grazie al successo della Model 3, la possibilità di poter programmare con facilità un appuntamento con l’assistenza rappresenta un valore aggiunto non di poco conto.

L’applicazione Tesla, dunque, sta progressivamente guadagnando di importanza. Grazie a questo aggiornamento permette di poter gestire non solo molte delle funzionalità dell’auto da remoto ma anche di contattare comodamente l’assistenza tecnica.

Queste novità mettono ancora più in evidenza i vantaggi delle auto connesse, veicoli che possono ricevere costantemente miglioramenti e nuove funzionalità grazie al rilascio di nuovi aggiornamenti.

Auto come smartphone che migliorano ed evolvono con il tempo. L’esatto opposto di quello che accade normalmente con le auto “classiche” che una volta acquistate iniziano ad invecchiare visto che non possono essere aggiornate.