Tesla Model 3, aperti gli ordini in Italia

Filippo Vendrame,

Tesla, dopo aver svelato ufficialmente i prezzi della sua Model 3 in Italia, ha ufficialmente dato il via agli ordini. Questo significa che sono iniziate ad arrivare a tutti coloro che nei mesi scorsi avevano prenotato l’auto, le tanto attese email che invitano a configurare la Model 3 per rendere effettivo l’ordine. Le consegne partiranno dal mese di febbraio. Il configuratone italiano non ha portato nessuna sorpresa, i prezzi non sono variati e sono quelli annunciati da Tesla alcune settimane fa.

Disponibili solo la versione Long Range Dual Motor e la variante Performance. Si parte da 59.600 euro e da 70.700 euro a cui andranno aggiunti gli eventuali accessori. Tesla non ha specificato quando sarà disponibile in Europa la variante Mid Range se non che arriverà nei prossimi mesi. Visti i prezzi di listino, al momento le Tesla Model 3 non rientrano negli Ecobonus promossi dal Governo italiano pur essendo delle auto elettriche. Per poter ricevere gli incentivi, l’auto acquistata non deve superare il valore di 54.900 euro IVA inclusa. Al momento le email stanno arrivando in ordine sparso a chi aveva prenotato la Model 3.

L’accesso al configuratore sarebbe stato dato anche a chi l’aveva prenotata in tempi recenti. Lecito ipotizzare che nel giro di qualche settimana un po’ tutti possano avere la possibilità di ordinare effettivamente la loro auto elettrica.

La Tesla Model 3 Long Range Dual Motor dispone di un’autonomia nel ciclo di omologazione WLTP di 540 Km. Autonomia che scende a 530 Km per la Performance. La versione più sportiva della Model 3 si caratterizza per prestazioni da vera supercar con uno 0-100 km/h in appena 3,5 secondi e con una velocità massima di 250 Km/h (233 Km/h la velocità della Long Range).

La Tesla Model 3 disporrà della presa CCS Combo e potrà ricaricare in tutti i Supercharger europei, proprio come le sue sorelle Model S e Model X. Nessuna novità, invece, sul sito di Tesla. La Model 3 può essere ancora solo prenotata e non ordinata direttamente.