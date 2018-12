MediaWorld lancia i Megasconti

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato la promozione Megasconti. Sino al prossimo 9 di gennaio la catena di elettronica offrirà molteplici sconti su tanti prodotti sia online che in tutti i suoi punti vendita. Tra gli smartphone, per esempio, spiccano il Samsung Galaxy A6+ a 247,19 euro e il Xiaomi Mi Mix 2 a 350,10 euro. Da evidenziare anche il Samsung Galaxy A8 a 279,10 euro, il Huawei Mate 10 Lite a 223,19 euro e il Samsung Galaxy S8+ a 454,30 euro.

Se l’obiettivo è un nuovo tablet pc, invece, MediaWorld propone l’Apple iPad 2018 4G 128 GB a 463,19 euro. Tante anche le proposte per chi avesse la necessità di cambiare computer. Il modello HP Notebook 15-bs033nl con Intel Core i3 è proposto a 494,10 euro. In alternativa, il LENOVO Ideapad 320-15ABR con AMD A12 è proposto a 476,10 euro. Si evidenzia anche l’ACER Aspire 5 A515-41G-16ZV con CPU AMD A12 a 539,10 euro. Tantissime anche le proposte tra i televisori di ultima generazione per tutti coloro che puntano a trasformare il salotto in una sala cinematografica. Per esempio, il TV Samsung UE55NU8000TXZT con display da 55 pollici è proposto a 629,29 euro. In alternativa si segnala anche il modello Samsung UE49NU7370UXZT con display da 49 pollici curvo a 419,30 euro.

All’interno della promozione Megasconti di MediaWorld non mancano nemmeno droni, hoverboard, tanti giochi per PC e console, soluzioni per il gaming, prodotti per la domotica, robot per le pulizie domestiche e moltissimo altro ancora.

Nel complesso sono migliaia i prodotti in offerta. Proprio per questo il suggerimento è quello di visionare con attenzione la vetrina delle promozioni di MediaWorld per non lasciarsi scappare l’occasione di fare qualche buon affare magari per comprare qualche regalo di Natale in ritardo.