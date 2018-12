PlayStation Classic in super offerta su Amazon

Matteo Tontini,

Sony ha lanciato PlayStation Classic il 3 dicembre con un prezzo pari a 99,99 euro, ma la console rétro in versione miniaturizzata, seppur nelle grazie di tantissimi nostalgici, non ha trovato un pubblico disposto a sopportare la sua scarsa qualità di emulazione e la mediocre selezione di giochi. La buona notizia (qualora non fosse stata già acquistata) è che ora è possibile farla propria a soli 59,99 euro su Amazon, risparmiando 40 euro sul prezzo di listino dopo soli 23 giorni dalla distribuzione.

I giocatori che acquistano separatamente ogni gioco per la piattaforma originale potrebbero spendere molto di più, ma godrebbero di un’esperienza di gran lunga migliore senza i problemi di prestazione di PlayStation Classic. Sony non è di fatto riuscita a creare una mini console che raggiungesse un numero sufficiente di obiettivi per attirare i giocatori, e questa ondata di sconti indica che l’intenzione attuale dell’azienda nipponica è quella di rimuovere gli stock in eccesso dopo il periodo natalizio.

Offerte di questo tipo non tendono a durare a lungo: quindi, se si stesse valutando l’acquisto di PlayStation Classic, ora è un buon momento per prenderne una (lo sconto è del 40%). Parlando della serie di mini console Nintendo, qualora si desiderasse invece NES o SNES in versione mini, si consiglia di acquistarle presto perché la società di Kyoto sta per cessare la produzione delle sue console Classic.

Due fan poco entusiasti di quello che PlayStation Classic offre sono riusciti a manomettere la console pochi giorni dopo l’uscita: hanno infatti scovato un exploit grazie al quale sarebbe possibile caricare nuovi giochi. I dati della piattaforma sono protetti da crittografia, ma la chiave per sbloccarli pare si trovi nascosta all’interno del sistema stesso.