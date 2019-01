Essential annuncerà un nuovo smartphone?

Luca Colantuoni,

L’azienda fondata da Andy Rubin ha comunicato che la produzione del suo Essential Phone è stata interrotta. Attualmente non è più possibile acquistare lo smartphone sul sito ufficiale né tramite rivenditori di terze parti, come Amazon e Best Buy (in Italia non è mai arrivato). Un portavoce ha confermato che verrà prodotto un altro dispositivo mobile, probabilmente basato sull’intelligenza artificiale.

Essential Phone era stata annunciato a fine maggio 2017, ma il lancio sul mercato è avvenuto a fine agosto 2017. Lo smartphone è stato uno dei primi ad avere il notch nella parte superiore dello schermo e il primo a ricevere Android 9 Pie. Nonostante l’ottima qualità costruttiva e la dotazione hardware di fascia alta, il dispositivo non ha ottenuto il successo sperato a causa di un prezzo iniziale troppo alto e di alcuni bug della fotocamera.

Galleria di immagini: Essential Phone, tutte le immagini

Il basso numero di unità vendute ha portato al licenziamento del 30% dei dipendenti e alla cancellazione del modello di seconda generazione (Essential Phone 2). Erano anche circolate voci su una possibile acquisizione dell’azienda, ma ciò non è avvenuto. Gli accessori per lo smartphone sono ancora in vendita e gli utenti continueranno a ricevere gli aggiornamenti software (forse anche Android 10 Q).

Il comunicato fa riferimento ad un prossimo prodotto mobile, senza fornire altre informazioni. Potrebbe essere un “AI Phone” con uno schermo più piccolo e un assistente personale più avanzato di Google Assistant, con il quale si potrà interagire quasi esclusivamente con comandi vocali. L’intelligenza artificiale svolgerà diversi operazioni in maniera autonoma, come rispondere alle email, inviare messaggi e aggiungere eventi al calendario senza l’intervento umano.