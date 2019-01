CES 2019, evento Sony previsto il 7 gennaio

Luca Colantuoni,

Come ipotizzato qualche giorno fa, Sony aprirà l’anno con l’annuncio di nuovi smartphone Android. Il produttore giapponese ha organizzato una conferenza stampa al CES 2019 di Las Vegas per il giorno 7 gennaio. In base alle indiscrezioni che circolano online dovrebbero debuttare tre modelli: Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra e Xperia L3.

L’invito ricevuto dalla stampa specializzata non contiene nessun riferimento ai dispositivi, ma solo luogo, data e ora dell’evento. Al CES 2018 erano stati annunciati gli Xperia XA2, XA2 Ultra e L2, quindi i protagonisti dell’edizione 2019 saranno probabilmente i modelli di terza generazione. Per i top di gamma, ovvero Xperia XZ4 e XZ4 Compact, si dovrà attendere il Mobile World Congress di Barcellona. Sony potrebbe anche approfittare dell’occasione per svelare i piani relativi al 5G, una delle tecnologie più attese dell’anno.

Tutti i nuovi smartphone avranno sicuramente uno schermo 18:9 (quindi niente notch) e una doppia fotocamera posteriore. Cambiano ovviamente diagonale e risoluzione. Si prevedono display full HD+ (2160×1080 pixel) da 6,5 e 5,9 pollici per Xperia XA3 Ultra e XA3, mentre quello di Xperia L3 dovrebbe essere da 5,7 pollici (1440×720 pixel). Altre possibili caratteristiche sono la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e il lettore di impronte digitali sul lato destro, sotto il pulsante di accensione.

Per Xperia XA3 Ultra si ipotizza la presenza di un processore Snapdragon 660 o 670, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. I tre modelli avranno probabilmente in comune anche i materiali (alluminio e vetro) e il sistema operativo (Android 9 Pie). Il 7 gennaio è vicino, per cui trapeleranno sicuramente altre informazioni nel corso dei prossimi giorni.