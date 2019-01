Google Maps, messaggi per contattare i negozi

Marco Locatelli,

Già un mese e mezzo fa se ne era parlato: Google Maps diventa anche un’applicazione di messaggistica istantanea. In questi giorni bigG ha infatti aggiornato l’app di navigazione introducendo la possibilità di consultare i messaggi inviati a negozi, ristoranti o aziende.

La nuova possibilità è stata aggiunta come voce “messaggi” all’interno del menu laterale a comparsa. Niente chat in stile Facebook Messenger o WhatsApp, però: questa nuova funzionalità di Google Maps è infatti pensata per offrire un collegamento ai messaggi inviati in precedenza da Google ad attività commerciali o luoghi di interesse con relativa abilitazione ai messaggi diretti.

In questo modo, mentre ci si trova per strada alla ricerca di un luogo di interesse, si può andare a controllare lo storico dei messaggi su Google inviati al negozio o al ristorante di turno per controllare le informazioni ricevute. Una possibilità utilissima quindi prima di mettersi in viaggio, ad esempio, se non si ricorda bene l’orario di un appuntamento o altro.

Purtroppo, al momento, non tutte le aziende potranno essere contattate tramite questa nuova funzione, ma solo una piccola parte. Ovviamente il futuro è dalla parte di questa nuova possibilità, visto che le attività commerciali che vorranno aggiornarsi lo potranno fare semplicemente installando l’app My Business per collegare l’account Google alla propria attività, che sia un ristorante o un negozio. Così facendo il pulsante “messaggi diretti” comparirà all’intero della pagina Google dell’attività.

Tanti gli aggiornamenti nel 2018 per Google Maps, che hanno trasformato l’app più di un semplice strumento per spostarsi da un punto A ad un punto B. Ad esempio, è possibile seguire – con tanto di tasto follow da spuntare – un negozio o un ristorante per poter essere costantemente aggiornati su eventi, offerte e tutto ciò che riguarda l’attività seguita.