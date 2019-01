iPad classico e iPhone XR guidano il Natale

Marco Grigis,

La versione classica di iPad e il colorato iPhone XR hanno dominato il periodo natalizio. È quanto emerge dalle attivazioni effettuate negli Stati Uniti, così come rivela un’indagine condotta da Localytics. Un successo che, secondo gli esperti, potrebbe essere anche dovuto agli sconti voluti da alcune catene di vendita a stelle e strisce, come Amazon, Target e Wallmark.

Il primo dato che emerge, dalle attivazioni di dispositivi Apple successive al 25 dicembre, è il grande recupero di iPhone XR, uno smartphone partito a rilento rispetto ai flagship del gruppo. Secondo quanto rivelato da Localytics, la registrazione di nuovi esemplari è salita di ben l’88%, avvicinandosi così ai più blasonati iPhone XS e iPhone XS Max.

Ottime le performance per l’edizione 2018 di iPad classico, il tablet economico ora aggiornato con il supporto alla prima generazione di Apple Pencil. Le attivazioni sono cresciute del 219%, confermandosi come il device iOS più richiesto per Natale. Aumenti importanti anche per i nuovi iPad Pro, con il 125% delle attivazioni in più per l’edizione da 11 pollici e 99% per quella da 12.9 pollici.

L’exploit di iPad da 9.7 pollici non stupisce, considerando come non solo sia uno dei tablet più richiesti dell’anno, ma il suo già ridotto prezzo abbia subito diversi sconti proprio in concomitanza con la stagione natalizia. In alcuni casi, ad esempio, Amazon e Target hanno proposto un calo del prezzo di listino anche di 100 dollari.

Sul fronte dei tablet, tuttavia, vi è anche un’inaspettata sorpresa sotto l’albero: iPad Mini 4, device ormai da tempo in attesa di un degno successore, ha superato in nuove registrazioni iPad Pro da 12.9 pollici, confermando nuovamente l’appeal del piccolo schermo da 7.9 pollici. Qualche giorno fa si è parlato del possibile lancio di un iPad Mini 5, in arrivo in primavera e dotato di feature ereditate proprio dalla linea Pro.