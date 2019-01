Nvidia GeForce RTX 2060 al debutto al CES

Antonino Caffo,

Manca davvero poco al CES 2019 di Las Vegas. Qui Nvidia presenterà le sue ultime GPU di fascia alta, le GeForce RTX 2060. Oramai le indiscrezioni puntano all’evento statunitense come palcoscenico principale per il lancio, che si terrà, presumibilmente, durante il keynote del 7 gennaio.

A poche ore, sappiamo già molto circa le schede grafiche. A bordo troveremo infatti l’architettura Pascal, che ha debuttato con le GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 e GeForce RTX 2080 Ti. Tuttavia, quello che si avrà sarà una versione ridotta, con 1.920 core CUDA rispetto ai 2.304 offerti dall’RTX 2070. Le informazioni divulgate affermano che la scheda includerà anche 240 nuclei tensoriali, 30 core di tracciamento dei raggi e memoria GDDR6 da 6 GB, così da restituire velocità di clock nell’intervallo tra i 1365 MHz e 1680 MHz e fino a 6,5 ​​TFLOP di prestazioni di calcolo.

L’edizione Nvidia RTX 2060 avrà un singolo connettore di alimentazione a 8 pin, due uscite DisplayPort, connettori HDMI, DVI e USB Type-C. Per quanto riguarda le statistiche sulle performance, alcuni portali, come Videocardz, hanno pubblicato i risultati sia a 1080p che a 1440p per l’RTX 2060, paragonandola alle GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070 Ti e GTX 1080. Il risultato? Più veloce della GTX 1070 Ti in 12 dei 20 titoli testati e più veloce dell’FTX 1080 in tre. I precedenti benchmark RTX 2070 trapelati, che hanno messo sotto torchio la risoluzione della GPU a 3840×2160 (cioè a 4K) con il preset High Quality, hanno visto la scheda guadagnare un punteggio di 2.589, oltre il 30% in più rispetto al record di 1.956 ottenuto dalla variante da 6 GB della GTX 1060.

In questi benchmark, la GPU ha anche surclassato le concorrenti AMD Radeon RX 590 del 22%, ma non è riuscito a rovesciare l’AMD Radeon RX Vega, migliore del 4,44%. Il nuovo modello sarà disponibile nei negozi a partire dal 15 gennaio e, secondo quanto riferito, a circa 350 dollari come base di partenza. Gli acquirenti della GeForce RTX 2060 riceveranno gratuitamente un gioco a scelta tra Battlefield V o Anthem.