Moto Z4 Play, notch a goccia e singola fotocamera?

Luca Colantuoni,

I primi smartphone Motorola del 2019 dovrebbero essere i quattro modelli della serie Moto G. Successivamente toccherà probabilmente al Moto Z3 Play, del quale sono apparsi online i render che mostrano il design e alcune caratteristiche tecniche. Il top di gamma sarà ovviamente il Moto Z4 che potrebbe integrare il recente Snapdragon 855.

I render del Moto Z4 Play sono stati ricavati dai disegni CAD originali, quindi dovrebbero essere abbastanza attendibili. La forma dello smartphone è simile a quella del Moto Z3 Play, ma si possono notare alcune importanti differenze. Quella più evidente è rappresentata dal notch a goccia nella parte superiore dello schermo. Il produttore ha quindi abbandonato il rapporto di aspetto 18:9 per incrementare lo screen-to-body ratio. È stato anche eliminato il logo, in modo da ridurre lo spessore della cornice inferiore. Lungo il lato destro ci sono i pulsanti per accensione e volume, ma non il lettore di impronte digitali. Il sensore biometrico verrà probabilmente nascosto sotto lo schermo.

Lungo il bordo inferiore si vedono la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Sul retro c’è il tradizionale modulo fotografico di forma circolare, ma stranamente la fotocamera è singola (il Moto Z3 Play ha una dual camera da 12 e 5 megapixel). Non mancano ovviamente i 16 pin magnetici per i Moto Mods. Non è chiaro tuttavia se verrà garantita la compatibilità con gli accessori esistenti.

Le possibili dimensioni dello smartphone sono 158x75x7,25 millimetri. Il Moto Z4 Play dovrebbe avere uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione full HD+, processore Snapdragon 670 o 675, almeno 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Il sistema operativo sarà sicuramente Android 9 Pie.