Samsung presenta i nuovi monitor 2019

Antonino Caffo,

In attesa di vederli dal vivo al CES 2019, Samsung ha svelato la nuova linea di monitor per il 2019. La compagnia ha dunque anticipato un trio di prodotti destinati a un pubblico differente ma dalle stesse idee di produzione: design, minimalismo e prestazioni. La famiglia 2019, almeno per ora, include un monitor sottile per gli ambienti più piccoli, uno per il gaming sfrenato e un modello curvo da 32 pollici per grafici e designer.

Il primo dei nuovi display è lo Space Monitor, disponibile in una variante da 27 pollici con risoluzione QHD e da 32 pollici 4K UHD. Questo sfoggia un elegante design a lunetta sottile e viene fornito con un supporto per braccio completamente integrato, che può essere fissato alla scrivania per liberare spazio. Dispone inoltre di un sistema di gestione dei cavi, non più integrati ma comunque da nascondere. Il supporto inferiore può scomparire nella cornice, consentendo di inclinare il monitor e di estenderlo fino a piazzarlo fisso al muro.

Il CRG9 è invece un aggiornamento del CHG90 dello scorso anno. Samsung lo aveva definito il primo monitor da gioco ad alta risoluzione e con modalità ultra-wide, con un rapporto di 32: 9. Proprio come il modello del 2018, il neonato ha un display da 49 pollici e offre opzioni per una frequenza di aggiornamento di 120 Hz con un tempo di risposta di 4 ms, oltre al supporto per la tecnologia HDR AMD Radeon FreeSync2, che riduce il rischio di tearing e di latenza. Il display è uguale a due monitor QHD 16: 9 da 27 pollici tradizionali e può fornire supporto picture-in-picture, per consentire la visualizzazione di due sorgenti sullo stesso schermo. Inoltre, sfrutta la tecnologia Quantum Dot di Samsung, per creare un’alta riproduzione dei colori. Infine è dotato di porte HDMI, Display Port, USB 3.0 e ingresso per le cuffie. Arriverà tardi, verso la fine del 2019.

L’ultimo prodotto è un monitor curvo da 32 pollici, codice in serie UR59C. Stando alla coreana, il pubblico di interesse sono i grafici, designer e, in generale, i creatori di contenuti, visto che vanta uno schermo curvo UHD con rapporto di contrasto di 2.500:1 e risoluzione da 3.840 x 2.160, in 4K. Presenta un corpo sottile con una profondità di 6,7 mm, collegato a una base a due poli che consente di sfruttare al meglio lo spazio sulla scrivania. I prezzi di tutti e tre i monitor non sono stati resi pubblici ma dovrebbero arrivare in tempo per il CES 2019.