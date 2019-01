Vodafone, tornano i Red Days

Filippo Vendrame,

Vodafone inizia il 2019 nei migliori dei modi rilanciando l’iniziativa promozionale “Red Days“. Sino al prossimo 31 gennaio 2019, l’operatore offrirà a tutti i suoi clienti, sia a quelli nuovi che a quelli vecchi, una serie di scontistiche sull’acquisto di alcuni nuovi smartphone. Questa promozione sarà accessibile solamente all’interno dei negozi ufficiali Vodafone aderenti. I Red Days permetteranno di acquistare alcuni smartphone, ed in particolare quelli con brand LG e Xiaomi, con sconti che possono arrivare anche al 50%.

Tra le offerte che i clienti Vodafone potranno trovare nei negozi si evidenzia quella legata all’LG Q7 che potrà essere acquistato a 149,99 euro. Lo Xiaomi Redmi S2 potrà essere comprato, invece, a 119,99 euro. Stesso prezzo anche per il Vodafone N9. Soli 89,99 euro, invece, per l’economico Vodafone N9 Lite. Serviranno appena 59,99 euro per l’entry level Vodafone E8. Sicuramente trattasi di una ghiotta opportunità per tutti coloro che hanno la necessità di cambiare il loro smartphone e stanno cercando un prodotto valido ad un prezzo contenuto. L’offerta più interessante è sicuramente legata all’LG Q7 che dispone di un display da 5,5 pollici FHD+ con processore Mediatek MT6750S, 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno.

La promozione Red Days di Vodafone non sarà valida online ma come detto, solamente all’interno di alcuni punti vendita ufficiali dell’operatore.

Per i clienti Vodafone interessati il suggerimento è quindi quello di recarsi nel punto vendita ufficiale più vicino per scoprire tutti gli sconti proposti dall’operatore per i suoi clienti relativi all’acquisto di un nuovo smartphone. L’acquisto di un nuovo dispositivo non obbliga alla sottoscrizione di qualche nuova offerta tariffaria vincolante.