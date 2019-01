Smart TV Samsung: Alexa, Assistente Google e Bixby

Filippo Vendrame,

Samsung ha in progetto grandi cambiamenti per i suoi Smart TV. Dal CES 2019, la casa coreana ha fatto sapere che oltre all’integrazione di iTunes Movies e di AirPlay 2 all’interno dei modelli 2019 e 2018 dei suoi Smart TV, inserirà all’interno di questi modelli anche gli assistenti vocali Alexa e l’Assistente Google. Inoltre sarà sempre presente Bixby che sarà aggiornato alla più completa versione 2.0.

Trattasi sicuramente di una buona notizia anche se c’è un piccolo “problema”. Per poter utilizzare Alexa e l’Assistente Google servirà uno smart speaker. Questo significa che gli Smart TV dovranno per forza essere connessi ad un Echo di Amazon o ad un Google Home di Big G. Inoltre, i comandi vocali che gli utenti potranno utilizzare saranno pochi e molto specifici. Per esempio, si potrà controllare il volume, accendere o spegnere la TV, avviare l’app selezionata o poco di più. Bixby disporrà di molte più funzionalità oltre ad essere integrato nativamente. Questo non stupisce visto che trattasi dall’assistente vocale di Samsung.

Con Bixby si potrà interagire direttamente con la voce attraverso il microfono integrato nel telecomando degli Smart TV. Anche se le funzionalità di Alexa e dell’Assistente Google saranno molto limitate, è comunque una novità importante per chi è solito utilizzare questi assistenti vocali. Con la loro grande diffusione, Samsung certamente non poteva continuare ad ignorarli decidendo di inserirne il supporto all’interno dei suoi ultimi Smart TV.

Tutte queste nuove funzionalità arriveranno sugli Smart TV 2019 di Samsung nel corso del 2019 probabilmente già preinstallate sulle nuove unità messe in vendita nei negozi. Per i modelli 2018 si dovrà attendere un aggiornamento firmware.

Gli Smart TV 2019 di Samsung si stanno mettendo in evidenza come modelli estremamente interessanti. Le novità annunciate dalla casa coreana al CES 2019 di Las Vegas mettono in luce prodotti innovativi e capaci di diventare il perfetto baricentro dell’intrattenimento delle case.