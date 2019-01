The Last of Us 2 uscirà nel 2019? Nuovo rumor

Marco Locatelli,

The Last of Us 2 in uscita nel 2019? Secondo quanto scrive su Twitter l’ex presentatrice di IGN.com Alanah Pearce, il sequel dell’ottimo survival firmato Naughty Dog dovrebbe raggiungere gli scaffali dei negozi entro quest’anno.

Nella sua rivelazione social, la Pearce ha scritto che The Last of Us: Parte II in uscita nel 2019 è un’informazione che le è giunta da più di una fonte, e pare molto sicura di quanto ha scritto.

Poco dopo la pubblicazione, però, i tweet della presentatrice americana sono stati cancellati. Segno che quanto riporta su Twitter la giovane ex editor di IGN – che al momento sta lavorando a Rooster Teeth – potrebbe essere molto vicino alla realtà.

È possibile che il 2019 sia una finestra temporale valutata inizialmente da Sony e Naughty Dog per la distribuzione del sequel di The Last of Us, ma che il ritardo nei lavori di sviluppo del gioco potrebbero aver inevitabilmente obbligato publisher e software house a posticipare la data di uscita.

Al momento Sony e Naughty Dog non hanno ancora annunciato un periodo di uscita per questo videogioco. Non è la prima volta che il 2019 viene indicato come possibile uscita: meno di un mese secondo un altro rumor proveniente da Amazon Italia il gioco sarebbe arrivato sugli scaffali dei negozi il 29 marzo 2019.

Altissime sono le aspettative per questo sequel su PlayStation 4 che è stato annunciato il 3 dicembre di ben due anni fa durante il PlayStation Experience. Il gameplay del gioco è stato mostrato per la prima volta durante l’E3 2018 con un gameplay trailer che ha fatto discutere soprattutto per via di un bacio saffico fra la protagonista Ellie e un’altra donna di nome Dina.

A differenza del capitolo originario, The Last of Us: Part II avrà come personaggio giocabile solamente Ellie, in questo sequel cresciuta e diventata un’adolescente alle prese con le sue prime storie d’amore. La storia si svolgerà cinque anni dopo le vicende del primo episodio.