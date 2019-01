CES 2019: Harley Davidson LiveWire, specifiche

Filippo Vendrame,

Al CES 2019 spazio anche per la mobilità elettrica ed in particolare per Harley Davidson che ha svelato nuovi dettagli sulla sua prima moto elettrica LiveWire. Il ben noto costruttore americano di moto ha sottolineato di aver dato ufficialmente il via ai preordini per la sua LiveWire che debutterà ufficialmente il prossimo autunno. Gli interessati, però, dovranno prepararsi a spendere molti soldi per portarsi a casa la moto elettrica.

La Harley Davidson LiveWire sarà venduta a partire da 29.799 dollari. Trattasi di un prezzo molto alto anche se in linea con il valore del brand e della tanta tecnologia profusa all’interno di questo veicolo. Un costo, comunque, nettamente superiore a quello che le persone devono pagare per acquistare una moto elettrica del produttore “Zero” che è sempre stato considerato come la “Tesla delle due ruote”. Harley Davidson ha anche condiviso alcuni dettagli aggiuntivi sulle prestazioni della sua nuova LiveWire.

La moto elettrica sarà in grado di passare da zero a 60 miglia orarie in appena 3,5 secondi. Trattasi di prestazioni importati da vera sportiva, possibili grazie alla molta coppia del motore elettrico e all’assenza di un cambio. Per quanto riguarda l’autonomia, il costruttore dichiara una percorrenza di circa 110 miglia in ambito urbano.

LiveWire è anche dotata di un sistema avanzato chiamato “HD Connect” che fornisce informazioni sul funzionamento della moto come lo stato di ricarica della batteria, promemoria dell’assistenza ed eventuali tentativi di manomissione. Il tutto attraverso un’applicazione dedicata. Il costruttore evidenzia come LiveWire sarà la prima motocicletta elettrica connessa di produzione di massa.

Harley Davidson ha voluto prestare attenzione anche ai suo clienti più tradizionali che cercano il tipico sound delle moto americane. La LiveWire è stata progettata per riprodurre il suono caratteristico delle Harley Davidson mentre accelera.

Sempre al CES, Harley Davidson ha anche mostrato nuovi concept di future nuove moto elettriche, dimostrando come l’azienda americana punti fortemente in questo settore.