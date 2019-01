CES 2019: da Harman e JBL nuove cuffie e speaker

Candido Romano,

Il CES 2019 di Harman International, sussidiaria di Samsung, è ricco di prodotti non solo dedicati alla mobilità smart, ma anche e soprattutto al mondo audio. Di queste novità sono stati comunicati in parte anche i prezzi in dollari e il periodo di disponibilità sul suolo statunitense, chiaramente si attendono annunci anche per l’Europa. La prima novità è Personi-Fi, che porta l’audio personalizzato su tutti i dispositivi. Si tratta di un sistema di entertainment basato su servizi cloud e usa un’app dedicata per catturare le preferenze audio dell’utente, cosa ascolta, come e dove lo ascolta. Queste personalizzazioni vengono mantenute nel cloud: si potrà poi ascoltare la propria musica preferita su diversi dispositivi, dagli speaker wireless agli smartphone, passando per le automobili connesse.

C’è poi un nuovo sistema di speaker per la casa dal design elegante, smart e configurabile firmato Harman Kardon, cioè la serie Citation. Combina prestazioni audio di livello superiore e un nuovo design, con servizi di streaming e controllo all’avanguardia. Google Assistant, touch screen LCD ad alta risoluzione e Chromecast sono integrati.

Le novità JBL al CES 2019

Harman detiene anche il noto marchio JBL, che è al centro di diversi annunci. per gli amanti della musica arriva JBL Flip 5, nuovo membro della popolare serie di altoparlanti Bluetooth. garantisce 12 ore di ascolto continuo, ha una batteria ricaricabile da 4800 mAh ed è resistente all’acqua grazie alla certificazione IP67. Dotato inoltre di una porta USB-C, costerà 99,95 dollari e sarà disponibile durante la primavera del 2019, anche se per ora non ci sono annunci per l’Italia.

Arrivano anche nuovi modelli delle cuffie JBL LIVE, che offrono un suono premium e funzionalità smart. Progettate infatti per supportare Google Assistant e Amazon Alexa, i cinque nuovi modelli LIVE (di cui due auricolari) presentano un look elegante e controllo touch, oltre alle tecnologie Ambient Aware, TalkThru e di cancellazione del rumore. I prezzi variano dai 40 ai 200 dollari, disponibili dalla prossima primavera.

Da citare è anche la JBL Link Bar, una potente soundbar che porta i contenuti in maniera più intelligente, grazie a Android TV e Google Assistant integrati. Una collaborazione tra JBL e Google, che porta i contenuti della Smart TV a comando vocale e la qualità audio in un’unica soundbar. Dotata di diversi input HDMI per il 4K, in particolare con 3 HDMI e 1 output HDMI ARC, è possibile passare da un dispositivo all’altro solo con l’uso della voce. Il prezzo in dollari è di circa 400 dollari, con 300 dollari aggiuntivi se si vorrà aggiungere il subwoofer.

C’è poi la JBL Link Drive, che porta l’Assistente Google in auto, per un’esperienza senza interruzioni, che consente agli automobilisti di rimanere connessi, ricevere indicazioni e trovare informazioni lungo il percorso con facilità e con il semplice ausilio della voce.

Ancora speaker poi con i JBL PartyBox, che combinano un suono potente ed energico con vividi giochi di luce per creare un’esperienza di festa, con tre modelli presentati: JBL PartyBox 200, 300 e 1000, con prezzi che variano dai 350 i 1000 dollari, disponibili da luglio 2019.

Al CES 2019 anche una nuova serie di auricolari JBL true wireless, adatti per chi ama l’esercizio, l’avventura e la musica. Si chiamano BL TUNE120TWS, JBL REFLECT FLOW, JBL ENDURANCE PEAK e UA FLASH, i prezzi vanno dai 100 ai 170 dollari.

In Particolare UA FLASH sono i più costosi, ma introducono diverse novità: sono i primi auricolari JBL impermeabili e completamente privi di cavi, realizzati in partnership con Under Armour. Dispongono di Bionic Hearing, tecnologia audio e di microfono unica e consentono agli atleti di ascoltare i suoni che li circondano grazie alle tecnologie audio TalkThru e AmbientAware.

Presente anche il primo speaker portatile JBL pensato per i bambini, chiamato JBL JR POP. Si tratta del primo speaker Bluetooth ultra portatile per bambini del brand, che si distingue per il design e per la resistenza “a prova di bimbo”. Il prezzo è più abbordabile, 30 dollari.

Audio di lusso

C’è anche spazio per l’audio di lusso con il brand di Harman Mark Levinson, che ha presentato la nuova serie di amplificatori integrati 5000, numero 5805 e numero 5802, che combinano il lusso e la fedeltà tipici di Mark Levinson con tecnologie all’avanguardia. I prezzi sono chiaramente alti, rispettivamente 8500 e 7000 dollari.

Infine ci sono i JBL 4312G Studio Monitor al prezzo di 2500 dollari, la versione moderna del classico diffusore JBL. Il modello 4312G è in grado di svolgere lo stesso compito sia in ambienti di ascolto piccoli e intimi, sia in stanze più ampie, senza sacrificare il dettaglio, la coerenza e la qualità che i monitor da studio devono avere.