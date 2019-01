CES 2019, notebook MSI con NVIDIA GeForce RTX

Luca Colantuoni,

I maggiori produttori di notebook hanno annunciato al CES 2019 nuovi modelli per il gaming. All’elenco si aggiunge anche MSI con sei gaming laptop, tutti equipaggiati con processori Intel Core di ottava generazione e le recenti GPU NVIDIA GeForce RTX. L’azienda taiwanese non ha tuttavia svelato prezzi e disponibilità.

MSI GS75 Stealth viene definito dal produttore il notebook da gioco con GeForce RTX 2080 più sottile e leggero al mondo. Nonostante l’ampio schermo IPS da 17,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e refresh rate di 144 Hz, il laptop ha uno spessore di 18,95 millimetri e pesa solo 2,2 Kg. All’interno del telaio in alluminio trovano posto le nuove GPU NVIDIA (fino alla GeForce RTX 2080 Max-Q con 8 GB di memoria GDDR6) in grado di effettuare il ray tracing in tempo reale.

La dotazione hardware comprende inoltre processori Intel Core di ottava generazione, SSD SATA o PCIe NVMe, audio Hi-Fi e tastiera retroilluminata con LED RGB. Chi cerca un gaming laptop più piccolo potrà acquistare il nuovo MSI GS65 Stealth con schermo da 15,6 pollici. Gli utenti che invece giocano sempre sulla scrivania possono scegliere i potenti MSI GT75 Titan e GT63 Titan con CPI Intel Core i9 e i7, schermi da 17,3 e 15,6 pollici, GPU GeForce RTX, SSD e hard disk di varia capacità. Per entrambi sono disponibili display IPS full HD a 144 Hz o 4K.

Specifiche simili per i nuovi MSI GE75 Raider e GE63 Raider. Le differenze sono principalmente estetiche. Il secondo modello, ad esempio, possiede un’illuminazione RGB su cover e tastiera, quindi è più appariscente. Nel corso delle prossime settimane verranno comunicate tutte le configurazioni, i prezzi e la data di arrivo sul mercato.