CES 2019, Wi-Fi 6 e 5G per Qualcomm

Filippo Vendrame,

Qualcomm Technologies al CES 2019 di Las Vegas non si è limitata a presentare novità in ambito automotive, ma ha anche affrontato i temi del Wi-Fi 6 e del 5G. Per quanto riguarda il tema della connettività wireless, la società continua a puntare i riflettori sulla sua tecnologia di rete Wi-Fi 6 con l’annuncio di un prodotto di mesh networking in ambito domestico con NETGEAR, arricchendo la già lunga lista di prodotti enterprise e rivolti agli operatori di rete, precedentemente annunciati e ora commercialmente disponibili, supportati dalla piattaforma Qualcomm Wi-Fi 6 Networking e realizzati da clienti quali Ruckus, Huawei, H3C, NEC, EnGenius, Charter Communications, Calix, e KT.

Nel loro insieme, questi prodotti confermano la significativa risonanza ottenuta da Qualcomm Technologies, nonché il ruolo di leader che l’azienda sta ricoprendo nel definire e guidare l’adozione di esperienze ad alta capacità ed efficienza basate sul prossimo standard wireless 802.11ax.

Le nostre capacità ingegneristiche di livello mondiale in combinazione con gli investimenti proattivi in R&D hanno garantito ai nostri clienti vantaggi in termini di time to market per capitalizzare gli importanti aggiornamenti in termini di prestazioni abilitati dalla tecnologia Wi-Fi 6. Con gli annunci di oggi i clienti di reti wireless in ambito domestico, il segmento enterprise e gli operatori di rete possono sperimentare i vantaggi – in termini di capacità ed efficienza di rete – che le nostre piattaforme Wi-Fi 6 stanno portando in tutto il mondo.

In ambito 5G, invece, la società ha annunciato un importante momentum sui device 5G con oltre 30 dispositivi 5G, la maggior parte dei quali sono smartphone, di OEM globali che saranno supportati dalla piattaforma mobile Snapdragon 855 e dalla famiglia di modem Snapdragon X50 5G. Inoltre, tutti i clienti OEM e quasi tutti i 30 dispositivi 5G utilizzeranno le soluzioni Qualcomm RF Front End (RFFE).

Crediamo che potenzialmente tutti i dispositivi mobili 5G lanciati nel 2019 saranno basati sulle soluzioni 5G di Qualcomm Technologies. Il 5G aprirà la strada a esperienze immersive di nuove generazione, quali l’accesso quasi istantaneo ai servizi cloud, giochi multiplayer in reatà virtuale (VR), shopping con realtà aumentata (AR) e collaborazione video in tempo reale. Il mondo è pronto per l’esperienza offerta da smartphone 5G premium e Qualcomm Technologies, insieme ai nostri OEM, operatori e partner di infrastruttura, fornirà per prima queste esperienze nel 2019.