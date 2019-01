Amazon Echo Auto, Alexa sale sulle automobili

Filippo Vendrame,

Alexa sale a bordo di oltre 1 milione di auto. Amazon, infatti, ha comunicato di aver ricevuto oltre 1 milione di ordini per Echo Auto, un piccolo smart speaker Bluetooth da collegare all’interno delle auto. Presentato lo scorso settembre, trattasi di un dispositivo della grandezza di una carta di credito che porta le funzionalità di Alexa all’interno delle automobili. Di recente, la società di Jeff Bezos aveva annunciato di aver venduto oltre 100 milioni di dispositivi Alexa. All’apparenza, quindi, i numeri di Echo Auto potrebbero sembrare non particolarmente interessanti. In realtà è tutto il contrario in quanto Echo Auto è prenotatile solamente su invito e solo in America.

Questo significa che teoricamente un numero superiore di persone potrebbe essere interessato all’acquisto di questo particolare dispositivo. L’interesse verso Echo Auto la dice quindi molto lunga verso la volontà delle persone di poter utilizzare gli assistenti vocali all’interno delle loro autovetture. Alexa, comunque, aveva debuttato nelle auto già prima dell’arrivo di Echo Auto. L’assistente vocale di Amazon, per esempio, è direttamente integrato in alcuni sistemi di infotainment come in quelli di Toyota, BMW, Ford e Audi. Tuttavia, grazie ad Echo Auto, Alexa potrebbe arrivare in maniera massiccia all’interno di molte più autovetture visto che è un dispositivo standalone adattabile ad ogni veicolo.

Echo Auto permette di essere usato per accedere attraverso semplici comandi vocali alla musica, alle notizie, alle indicazioni stradali ed a molti altri servizi. Questo interessante dispositivo costa 49,99 dollari ed Amazon ha già iniziato ad inviare i primi pezzi a chi l’aveva prenotato. Alcune unità sarebbero arrivate già poco prima di Natale. Le consegne continueranno nelle prossime settimane.

Poter disporre di Alexa all’interno delle autovetture attraverso un dispositivo semplice come Amazon Echo Auto apre scenari interessanti. Innanzitutto sarà possibile disporre in auto di tutti quei servizi accessibili solamente a casa come le playlist musicali preferite. Inoltre le persone potranno gestire direttamente dall’auto alcuni dispositivi smart della propria abitazione. Per esempio, potranno aprire le luci o alzare il riscaldamento pochi minuti prima di arrivare a casa.