Luca Colantuoni,

Amazon ha rinnovato l’intero catalogo dei prodotti basati su Alexa. Il gigante dell’e-commerce ha annunciato nuovi dispositivi e versioni aggiornate di modelli già esistenti durante un evento organizzato a Seattle. La maggioranza di essi appartiene alla famiglia Echo, ma ci sono anche un forno a microonde, una presa smart e un DVR box. Purtroppo nessun device arriverà in Italia (almeno per il momento), dato che l’assistente personale non parla ancora la nostra lingua.

Echo Show (seconda generazione)

Il nuovo smart speaker ha un display di maggiori dimensioni (10 pollici), un design più gradevole rispetto al modello originario e soprattutto un sistema audio più potente composto da due altoparlanti laterali in neodimio e un woofer che, abbinati al supporto Dolby, offrono un suono più pulito durante la riproduzione musicale. Sono inoltre presenti otto microfoni, un hub Zigbee per il controllo di lampadine, prese e interruttori e una fotocamera da 5 megapixel per le video chiamate (anche tramite Skype). Amazon ha infine aggiunto i browser Silk e Firefox. Il prezzo è 229,99 dollari.

Echo Plus (seconda generazione)

Nuovo design anche per Echo Plus, la versione più costosa del noto smart speaker. Amazon ha migliorato la qualità audio e integrato un sensore di temperatura. Può essere utilizzato come hub per la smart home e l’utente può usare i comandi vocali anche in assenza di connessione Internet, grazie alla funzionalità “Local Voice Control”. Il prezzo è 149,99 dollari.

Echo Dot (terza generazione)

La nuova versione dello smart speaker più venduto di Amazon ha lati più arrotondati, un suono più potente e un rivestimento in tessuto. Il prezzo è 49,99 dollari.

Echo Auto

Echo Auto è un piccolo dispositivo che porta Alexa all’interno delle automobili. Si collega alla dashboard del veicolo e allo smartphone tramite Bluetooth. Grazie agli otto microfoni integrati può riconoscere i comandi vocali anche in presenza di rumori e musica. Il prezzo è 49,99 dollari.

Echo Sub

Amazon ha presentato diversi dispositivi “compagni” che si collegano agli smart speaker. Il primo è Echo Sub, un subwoofer wireless da 6 pollici e 100 Watt che aggiunge le basse frequenze agli altri altoparlanti attraverso configurazioni 1.1 o 2.1. Il prezzo è 149,99 dollari.

Echo Input

Echo Input è in pratica un Echo Dot senza altoparlante. Il dispositivo aggiunge Alexa a speaker esistenti tramite collegamento Bluetooth o jack da 3,5 millimetri. Il prezzo è 34,99 dollari.

Echo Link e Link Amp

Echo Link è un accessorio con ingressi/uscite analogiche e digitali che, quando collegato ad un sistema audio, permette di controllare la riproduzione musicale attraverso gli smart speaker Echo o l’app Alexa. Il prezzo è 199,99 dollari. Echo Link Amp integra anche un amplificatore a due canali da 60 Watt. Il prezzo è 299,99 dollari.

Echo Wall Clock

Come si può intuire dal nomen, Echo Wall Clock è un orologio da parete con un anello formato da 60 LED che permette di impostare timer, allarmi e promemoria. Il collegamento agli smart speaker avviene tramite Bluetooth. Il prezzo è 29,99 dollari.

Amazon Smart Plug

Amazon Smart Plug è una presa intelligente che si collega tramite WiFi ai dispositivi compatibili (Echo, Fire TV, tablet Fire) o all’app Alexa per controllare l’accensione/spegnimento di altri dispositivi con i comandi vocali. Il prezzo è 24,99 dollari.

AmazonBasics Microwave

AmazonBasics Microwave sembra un forno a microonde tradizionale. Invece permette di avviare la cottura usando i comandi vocali di Alexa. Il collegamento allo smart speaker Echo avviene tramite WiFi. È presente anche un pulsante per attivare l’assistente e supporta il servizio Amazon Dash. Il prezzo è 59,99 dollari.

Amazon Fire TV Recast

Il Fire TV Recast è un ricevitore TV con funzionalità DVR. Può registrare i programmi su disco rigido e inviare il segnalo video via WiFi ai dispositivi compatibili (Echo Show, Fire TV, tablet Fire, iOS e Android). I prezzi sono 229,99 dollari (modello con due tuner e hard disk da 500 GB) e 279,99 dollari (modello con quattro tuner e hard disk da 1 TB).

Ring Stick Up Cam

La Ring Stick Up Cam è una videocamera di sorveglianza per interni ed esterni (certificazione IPX5). Registra video a 1080p (anche di notte), rileva i movimenti e può essere integrata con il Ring Alarm, quando usata nell’abitazione. L’alimentazione avviene tramite filo o batteria. Il prezzo è 179,99 dollari.