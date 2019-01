Seagate e LaCie rinnovano lo storage per il 2019

Antonino Caffo,

Al CES 2019 Seagate ha portato la nuova gamma di drive col proprio marchio e con quello della casa affiliata, LaCie.

I prodotti per il nuovo anno includono il Backup Plus Ultra Touch, storage che offre connessione USB-C, crittografia hardware 256-AES opzionale, backup di auto-sincronizzazione su più dispositivi, ricerche in linguaggio naturale attraverso il “calendario” di versioni e attività di file, backup ottimizzati senza cloud e, per i fotografi, un abbonamento a Mylio e un altro ad Adobe CC club.

Poi ci sono i classici Backup Slim e Backup Plus Portable con funzionalità estese e un design niente male: finiture metallizzate in vari colori e prezzi a partire da 60 dollari per il modello da 1 TB e fino a 130 dollari per quello da 5 TB. Saranno entrambi disponibili entro la fine del primo trimestre 2019. LaCie ha invece lavorato per esemplari più grandi, che vantano una maggiore compatibilità con macOS: LaCie Mobile Drive prevede un corpo interamente in metallo, trasferimento superveloce e capacità fino a 5 TB.

È disponibile in grigio o argento e integra anche LaCie’s Toolkit per il mirroring o il backup e un piano triennale per il recupero dei dati. La connessione avviene tramite USB-C ma anche USB standard e Thunderbolt 3. LaCie non ha rilasciato informazioni sui prezzi anche perché pare che il modello non sarà pronto prima della fine dell’anno in corso.

Finiamo con LaCie Mobile, un SSD di soli 9 mm di spessore e con resistenza a cadute fino a 3 metri di altezza. Con capacità fino a 2 TB, sarà nei negozi già da fine gennaio. Tutti i modelli sono preformattati con exFAT, quindi da utilizzare sia su Windows che Mac.