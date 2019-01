MediaWorld XDays, tanti sconti solo online

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato la nuova iniziativa promozionale XDays. Sino al prossimo 20 di gennaio la catena di elettronica proporrà molteplici sconti su tanti prodotti ma solamente online. Gli interessati, dunque, possono accedere al sito ufficiale di MediaWorld per studiare con attenzione questa ghiotta vetrina delle offerte per non lasciarsi scappare nessuna promozione. Tra gli smartphone, per esempio, spiccano l’LG G7 ThinQ a 379 euro, il Huawei P20 Pro a 599 euro, il Huawei P20 a 439 euro e il MOTOROLA Moto G6 Play a 129 euro.

Tante anche le proposte per chi fosse interessato ad acquistare un nuovo computer dotato del sistema operativo Windows 10. Per esempio, si menziona l’ottimo convertibile LENOVO YOGA 530 con processore AMD Ryzen 5 a 719 euro. In alternativa, MediaWorld propone anche l’ACER Spin 5 con processore Intel Core i5 a 749 euro. Non mancano, ovviamente, accessori come monitor, stampanti e tanto altro ancora. Gli appassionati di fotografia potranno puntare la loro attenzione, invece, sulla reflex CANON EOS 200D che la catena di elettronica propone a 499 euro.

MediaWorld non vuole lasciare a bocca asciutta nemmeno tutti coloro che stanno cercando un nuovo televisione in grado di trasformare il salotto di casa in una piccola vera sala cinematografica. Per esempio, il modello SAMSUNG UE50NU7400UXZT con display da 50 pollici con risoluzione 4K è proposto dalla catena di elettronica al prezzo di 499 euro.

Presenti all’interno della promozione XDays di MediaWorld tanti prodotti dedicati al gaming per chi ama videogiocare per molte ore al giorno. Infine, si menzionano droni e hoverbord, gadget che piacciono moltissimo soprattutto ai più giovani. La consegna è gratuita per tutti i prodotti compresi all’interno di questa promozione.