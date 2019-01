Play Store, app 64 bit obbligatorie entro il 2021

Marco Locatelli,

Entro il 2021 le applicazioni per Android a 64 bit su Google Play Store saranno le uniche accettate. Il passaggio alle applicazioni a 64 bit dovrebbe migliorare le prestazioni delle moderne CPU e pure la sicurezza delle applicazioni. Motivo per cui il colosso di Mountain View vuole passare definitivamente alla nuova architettura.

Le scadenze che Google ha fissato per permettere agli sviluppatori di avere il tempo per correre ai “ripari” sono:

A partire dal primo agosto 2019 per la pubblicazione su Google Play è necessario che tutte le nuove app inserite e gli aggiornamenti delle app includano il c odice nativo a 64 bit, oltre alla versione a 32 bit. Google continuerà inoltre ad accettare solo aggiornamenti a 32 bit per i giochi esistenti che usano il motore grafico Unity 5.6 o precedente fino all’agosto del 2021

Va inoltre sottolineato che questa nuova regola non verrà applicata alle applicazioni Wear OS e Android TV poiché attualmente non supportano ancora l’architettura a 64 bit. Inoltre anche le APK o i bundle che non saranno compatibili con Android 9.0 Pie o versioni future del sistema operativo saranno esentate da questo provvedimento

Quindi a partire dall’agosto 2021 il Play Store cesserà definitivamente di distribuire applicazioni non a 64 bit a device con processori a 64 bit, giochi Unity compresi.

