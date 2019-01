Vodafone Full Pack con chiamate, Giga e smartphone

Filippo Vendrame,

Vodafone Full Pack è una nuova promozione dell’operatore che sostituisce il precedente Christmas Pack. Questa nuova offerta permette di attivare il piano tariffario Unlimited X4 Pro che include chiamate illimitate e 40 GB di traffico Internet 4G. Inoltre, Unlimited X4 Pro offre traffico illimitato per l’uso di Chat, Mappe, Social e Musica. Infine, l’offerta Vodafone Full Pack propone anche uno smartphone a partire complessivamente da 15,99 euro al mese.

Questa nuova offerta di Vodafone può essere attivata con addebito su carta di credito o conto corrente bancario. A seconda dello smartphone scelto, le rate possono variare da un minimo di 99 centesimi di euro ad un massimo di 19,90 euro al mese. Come in tutte le offerte che includono uno smartphone a rate, anche Vodafone Full Pack prevede un vincolo minimo contrattuale di 30 mesi. Gli smartphone che potranno essere scelti dai clienti dell’operatore sono: Vodafone Smart N9, Samsung Galaxy J3 2017, Huawei Y6 2016, LG Q7, Huawei P Smart, Samsung Galaxy J6+, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy A8, Huawei Mate 20, Samsung Galaxy S9 e Apple iPhone XR 64GB.

In caso di disdetta anticipata è previsto un costo di recesso variabile a seconda dello smartphone abbinato. Ovviamente il cliente dovrà anche corrispondere tutte le ulteriori rate rimaste dello smartphone.

Vodafone prevede per la promozione Vodafone Full Pack un costo di attivazione pari a 3 euro una tantum al posto di 29 euro ma solo se il cliente durante la sua permanenza in Vodafone effettuerà ricariche per un valore di almeno 239 euro.

In caso contrario l’operatore addebiterà i 26 euro precedentemente scontati. Il costo di una nuova SIM è di 5 euro. Maggiori informazioni direttamente sul sito di Vodafone.