Iliad sbarca nei negozi Unieuro

Filippo Vendrame,

Iliad continua ad espandere la sua rete di punti venduta. L’operatore francese, infatti, è sbarcato all’interno dei negozi Unieuro. Più nello specifico, all’interno di 5 punti vendita della catena di elettronica sono stati aperti altrettanti Corner Iliad dove le persone potranno sottoscrivere le offerte dell’operatore acquistando una nuova SIM. Il numero dei negozi Unieuro presso cui saranno presenti i Corner Iliad aumenterà nel corso delle prossime settimane.

Grazie all’accordo tra Iliad ed Unieuro, la rete distributiva dell’operatore francese fa un sensibile passo in avanti. Inoltre, all’interno dei Corner Iliad saranno presenti anche i Simbox, i ben noti distributori automatici di SIM che rendono alle persone molto più facile sottoscrivere un’offerta dell’operatore. Le persone potranno approfittare dei nuovi punti vendita di Iliad per sottoscrivere le offerte Giga 50, Giga 40 e Voce senza dover utilizzare il canale online non sempre comodo per tutti quanti.

Giga 50, si ricorda, propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese. Giga 40, invece, propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di traffico Internet a 6,99 euro al mese. Voce, invece, prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 MB di traffico dati a 4,99 euro al mese.

Corner Iliad presso Unieuro

Di seguito l’elenco dei Corner Iliad già attivi presso i punti vendita Unieuro.

Unieuro presso Centro Commerciale Navile – Bologna

Unieuro La Spezia – La Spezia

Unieuro presso Centro Commerciale Cavallino – Lecce

Unieuro Settimo Torinese – Settimo Torinese (TO)

Unieuro presso Centro Commerciale Montefiore – Cesena (FC)

Di seguito, invece, l’elenco dei punti vendita dove arriveranno presto i Corner Iliad.

Unieuro presso Centro Commerciale Il Ducale – Vigevano (PV)

Unieuro Novara – Novara

Unieuro presso Centro Commerciale Le Cupole – San Giuliano Milanese (MI)

Unieuro presso Centro Commerciale Euroma 2 – Roma

Unieuro presso Serravalle Retail Park – Novi Ligure (AL)

Unieuro presso Centro Commerciale Punta di Ferro – Forlì (FC)

Unieuro Prato – Prato

Unieuro Varese – Varese

Unieuro Verona – Verona

Unieuro Milano Canonica – Milano