Google Maps, nuova funzione per le barche?

Marco Locatelli,

Non solo strade, autostrade, provinciali e piste ciclabili: ora su Google Maps arrivano anche le tratte navali. O almeno così sembrerebbe stando ad alcune indiscrezioni apparse in queste ore sul web.

A dare forma a quella che al momento è poco più di una suggestione, una richiesta di registrazione del marchio NAVIMAL, depositato presso l‘Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO).

Al momento non si trovano i dettagli della documentazione presentata presso l’UEIPO, che è però sicuro – fanno sapere da Androidheadlines – si tratta di un software che offre informazioni di navigazione e mappatura. A rafforzare l’ipotesi il fatto che ci siano diverse parole chiave significative come nautico e rilevamento.

NAVIMAL potrebbe quindi essere una vera e propria applicazione per la navigazione su corsi d’acqua, quindi perfetta per chi si sposta in barca.

Google Maps, che non si fa mancare davvero nulla e in questi mesi sta aggiungendo tantissimi nuovi servizi e funzioni – ad esempio la possibilità di comunicare con negozi e ristoranti – potrebbe effettivamente introdurre anche una feature dedicata allo spostamento in acqua.

Barcaioli provetti aspettate però ad esultare: il rumor in questione va assolutamente preso con le pinze, poiché, come già accaduto in altre occasioni, potrebbe trattarsi di un semplice marchio registrato destinato a restare nel dimenticatoio e non concretizzarsi in un vero e proprio servizio.

La prossima aggiunta degna di nota che dovrebbe sbarcare (in un prossimo futuro) su Google Maps è l’introduzione della segnalazione dei limiti di velocità e la presenza degli autovelox, già disponibili su Waze, l’altra app di navigazione targata bigG. Ancora non è chiaro quando questa nuova funzione sarà disponibile in tutto il mondo e in Italia; al momento pare che sia apparsa in maniera casuale un po’ dappertutto, dalla Danimarca agli USA passando per l’Indonesia.