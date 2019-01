Le Tesla Model 3 arrivano finalmente in Europa

Filippo Vendrame,

Dopo una lunga attesa, le Tesla Model 3 sono pronte ad arrivare in Europa. La “piccola” auto elettrica di Elon Musk ha ottenuto il via libera per l’importazione dall’autorità per i trasporti olandese. Tesla ha quindi avuto il via libera per vendere le Model 3 in Europa visto che non avrà la necessità di ottenere l’approvazione dei singoli stati membri dell’Unione Europea.

Le prime consegne inizieranno nel mese di febbraio ed entro il mese di marzo dovrebbe essere smaltito il primo lotto di ordini. Come ben noto, le prime Model 3 che arriveranno in Europa saranno le varianti premium, quelle più costose e cioè la versione Long Range Dual Motor e la versione Performance ad altre prestazioni. In Italia i prezzi partono da quasi 60 mila euro. Il debutto europeo delle Model 3 arriva in un momento molto importante per la società di Elon Musk. Tesla, infatti, ha appena annunciato il licenziamento del 7% della sua forza lavoro per contenere i costi e riuscire a produrre le versioni più economiche proprio della Model 3.

Con il debutto europeo ma anche asiatico della Model 3, Tesla si aspetta di ottenere comunque un piccolo profitto alla fine del Q3. La casa americana punta molto sulle versioni più economiche della sua piccola auto elettrica e proprio per questo sta lavorando per ridurre i costi.

Con la riduzione delle agevolazioni per le auto elettriche in America dal prossimo luglio, le Tesla Model 3 costeranno di più e quindi per mantenere alti i tassi di vendita, la società è chiamata a portare al debutto la versioni entry level della sua auto, quella che dovrebbe partire da 35 mila dollari. Variante che è attesa anche in Europa e che potrebbe convincere molte persone ad abbracciare la mobilità elettrica.