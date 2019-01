Amazon Echo Input arriva in Italia

Filippo Vendrame,

Amazon Echo Input è arrivato in italia ed è preordinabile su Amazon.it al prezzo di 39,99 euro nei colori bianco e nero. Trattasi di un dispositivo della serie Echo che porta l’assistente vocale di Amazon su quasi tutti gli altoparlanti in commercio. Il collegamento potrà avvenire o tramite Bluetooth oppure attraverso il cavo audio da 3,5 mm incluso nella confezione di vendita. I dispositivi saranno consegnati a partire dal 30 gennaio.

Amazon Echo Input è stato espressamente progettato per rendere smart la maggiore parte dei normali altoparlanti che molte persone hanno già in casa. In questo modo sarà possibile godere dei vantaggi di Alexa senza, per forza, dover acquistare un costoso smart speaker tutto nuovo. Per garantire la corretta ricezione dei comandi vocali impartiti, anche all’interno di ambienti rumorosi, l’Amazon Echo Input dispone di ben 4 microfoni. Le funzionalità di Alexa di cui potranno godere le persone sono sempre le stesse accessibili dagli smart speaker della serie Echo di Amazon come l’Echo Plus.

Inoltre, se connessi a Echo Input, gli speaker possono essere aggiunti a un nuovo gruppo di riproduzione Musica multi-stanza oppure a uno già esistente, creando una riproduzione in streaming sincronizzata tra alcune stanze o in tutta la casa.

Perception (ESP) di Amazon calcola in modo intelligente la chiarezza della voce e determina quale Echo sia il più vicino per rispondere alla richiesta. Echo Input consente inoltre ai clienti di usufruire di centinaia di Skill disponibili in Italia, tra cui un’ampia gamma di Skill sviluppata da aziende italiane. Trattasi di mini app che permettono di ampliare le funzionalità dall’assistente vocale di Amazon. Le persone, quindi, oltre a poter gestire la musica, potranno controllare i dispositivi smart della casa, creare liste di cose da fare, ottenere informazioni e tanto altro ancora.

Amazon evidenzia che al momento, gli altoparlanti Sonos non sono supportati. Non è possibile inoltre associare Amazon Echo Input ad un altoparlante via WiFi.