LG annuncerà uno smartphone 5G al MWC 2019

Luca Colantuoni,

Al Mobile World Congress 2019 di Barcellona verranno presentati i primi smartphone 5G. Dopo Huawei anche LG ha confermato la sua presenza alla manifestazione spagnola, dove mostrerà il suo dispositivo compatibile con le nuove reti mobile. Il produttore coreano ha anticipato alcune caratteristiche con un post ufficiale.

LG ha comunicato di essere in contatto con i principali operatori telefonici in Corea, Nord America ed Europa, ma lo smartphone 5G verrà distribuito solo da Sprint negli Stati Uniti nelle prima metà del 2019. Negli altri paesi arriverà successivamente all’attivazione delle reti. In Italia si dovrà probabilmente attendere la fine dell’anno. Il produttore coreano ha svelato alcune specifiche del dispositivo, senza però indicare il nome (che non sarà sicuramente G8 ThinQ).

Lo smartphone integrerà un processore Snapdragon 855, al quale verrà abbinato il modem Snapdragon X50 5G. Considerati i maggiori consumi, LG ha scelto una batteria da 4.000 mAh, il 20% più grande di quella da 3.300 mAh presente nel V40 ThinQ. L’uso del modem 5G comporterà anche un aumento delle temperature interne. Il produttore ha pertanto progettato un sistema di raffreddamento a camera di vapore con una superficie maggiore (2,7 volte) di quella occupata dalle heat pipe del V40 ThinQ.

Nel comunicato non ci sono ulteriori informazioni sullo smartphone. Visti i confronti con il V40 ThinQ è possibile che il modello 5G sia derivato proprio da questo dispositivo. Al Mobile World Congress 2019 di Barcellona verrà inoltre annunciato il G8 ThinQ con un tradizionale modem LTE. Si prevede anche uno smartphone con un display secondario opzionale da collegare mediante una custodia.