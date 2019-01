Smartphone dual screen di LG al MWC 2019?

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano dovrebbe annunciare il nuovo LG G8 ThinQ al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. All’importante manifestazione spagnola è previsto anche il debutto di un secondo dispositivo. Secondo la fonte di CNET, LG presenterà uno smartphone dual screen.

Il nome non è stato ancora deciso, ma probabilmente non farà parte della serie G, considerato il fattore di forma piuttosto differente. In base alle informazioni ricevute da una fonte anonima, lo smartphone permetterà di aggiungere un secondo schermo, raddoppiando quindi l’area di visualizzazione. Si prevede una sorta di custodia con un display che verrà collegata al dispositivo. Non si tratta dunque di uno smartphone con un singolo schermo pieghevole, ma piuttosto di un prodotto simile allo ZTE Axon M (si spera più esteticamente gradevole con cornici di spessore ridotto).

Al momento non è chiaro se questo secondo schermo verrà incluso o se dovrà essere acquistato separatamente. Una fonte coreana afferma che la diagonale complessiva sarà di 7 pollici, quindi simile a quella dello smartphone Samsung. L’utilizzo di due display separati, invece di un unico display flessibile, consente di ridurre i costi e quindi il prezzo finale.

LG avrebbe anche sviluppato una nuova interfaccia con “touchless input“. Un sensore riconosce i movimenti delle mani fino ad un distanza di 30 centimetri, consentendo di eseguire varie operazioni senza toccare lo schermo. Il prezzo dello smartphone dovrebbe essere di circa un milione di won, ovvero circa 800 euro, decisamente inferiore ai quasi 2.000 euro previsti per il dispositivo Samsung. Quasi nulle sono invece le indiscrezioni sul G8 ThinQ. Si ipotizza solo la presenza della tecnologia SoD (Sound on Display), quindi il suono verrebbe emesso attraverso lo schermo.