Smartphone pieghevole Samsung, annuncio 20 febbraio

Luca Colantuoni,

Come è noto, Samsung annuncerà i Galaxy S10 durante l’evento Unpacked 2019 del 20 febbraio. Per celebrare il decimo anniversario della serie, il produttore coreano ha installato alcuni cartelloni pubblicitari in Place de la Concorde a Parigi. Le scritte fanno però riferimento allo smartphone pieghevole che verrà presentato lo stesso giorno.

In base alle immagini presenti all’interno del comunicato stampa e dopo una rapida ricerca su Google Maps si può dedurre che i cartelloni sono stati installati sulla facciata principale e sulla facciata laterale (di fronte a Rue de Rivoli) dell’edificio storico Hôtel de la Marine. Il testo è scritto in Hangeul, l’alfabeto coreano. La traduzione in inglese di 미래를 펼치다 e 이월 이십일 è rispettivamente “The future unfolds” e “February twentieth“. La prima frase è un chiaro riferimento allo smartphone pieghevole.

Samsung vuole dunque riaffermare la sua leadership nel campo delle tecnologie per dispositivi mobile, oscurata negli ultimi anni dai concorrenti cinesi (Huawei e Xiaomi in particolare) che hanno offerto funzionalità non ancora presenti sul mercato. Il prototipo dello smartphone pieghevole era stato mostrato durante la SDC 2018, ma ora sembra arrivato il momento di conoscere il suo design definitivo.

Il Galaxy F o Fold (nome ipotetico) dovrebbe avere uno schermo OLED flessibile da 7,3 pollici e uno schermo secondario (esterno) da 4,6 pollici. In base alle recenti indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe integrare un processore Snapdragon 855, 12 GB di RAM e 512/1024 GB di storage. Le due batterie, inseriti nelle due metà del dispositivo, dovrebbero avere una capacità di 2.200 mAh per un totale di 4.400 mAh. L’arrivo sul mercato è previsto per il secondo trimestre. Il prezzo non sarà alla portata di tutti. Si prevede infatti una cifra prossima ai 2.000 euro.