Moto G7, Motorola svela tutte le specifiche

Luca Colantuoni,

Due giorni fa era apparse online le specifiche complete dei Moto G7 che Motorola annuncerà il prossimo 7 febbraio. Il produttore statunitense ha pubblicato inavvertitamente tutte le informazioni sul sito brasiliano, consentendo di effettuare un confronto tra i quattro modelli e di valutare le differenze estetiche. La nuova serie arriverà sicuramente anche in Italia.

Motorola ha successivamente rimosso i dettagli e le immagini dal sito, ma su Internet nulla scompare per sempre, quindi è stato possibile recuperare tutte le informazioni. Confermati innanzitutto i nomi degli smartphone: Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play e Moto G7 Power. I Moto G7 e Moto G7 Plus hanno un notch a goccia, mentre per i Moto G7 Play e Moto G7 Power è stato scelto un notch tradizionale (più largo quello del Moto G7 Play, in quanto ospita anche il flash LED). La quantità di RAM e storage variano in base al mercato.

Tutti i modelli hanno un lettore di impronte digitali sul retro (sotto il logo M), una fotocamera frontale da 8 megapixel e sistema operativo Android 9 Pie. Ecco le specifiche complete dei quattro smartphone e i possibili prezzi europei.

Moto G7

Schermo da 6,24 pollici (2270×1080 pixel)

Processore octa core Snapdragon 632

4 GB di RAM, 64 GB di storage e slot microSD

Fotocamere posteriori da 12 e 5 megapixel, frontale da 8 megapixel

WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE e porta USB Type-C

Batteria da 3.000 mAh

Prezzo: 249,00 euro

Moto G7 Plus

Schermo da 6,24 pollici (2270×1080 pixel)

Processore octa core Snapdragon 636

4 GB di RAM (base), 64 GB di storage (base) e slot microSD

Fotocamere posteriori da 16 e 5 megapixel, frontale da 8 megapixel

WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE e porta USB Type-C

Batteria da 3.000 mAh

Prezzo: 299,00 euro

Moto G7 Play

Schermo da 5,7 pollici (1520×720 pixel)

Processore octa core Snapdragon 632

2 GB di RAM (base), 32 GB di storage (base) e slot microSD

Fotocamere posteriore da 13 megapixel, frontale da 8 megapixel

WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, LTE e porta USB Type-C

Batteria da 3.000 mAh

Prezzo: 149,00 euro

Moto G7 Power

Schermo da 6,2 pollici (1520×720 pixel)

Processore octa core Snapdragon 632

3 GB di RAM, 32 GB di storage e slot microSD

Fotocamere posteriori da 12 megapixel, frontale da 8 megapixel

WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, LTE e porta USB Type-C

Batteria da 5.000 mAh

Prezzo: 209,00 euro