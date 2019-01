Motorola Moto G7, annuncio il 7 febbraio

Luca Colantuoni,

Dopo le numerose indiscrezioni sui nuovi smartphone della serie Moto G7, Motorola ha confermato che l’annuncio avverrà durante un evento organizzato in Brasile per il giorno 7 febbraio. Per il debutto europeo dei quattro modelli si dovrà probabilmente attendere il Mobile World Congress 2019 di Barcellona.

La serie Moto G7 comprenderà quattro modelli, uno in più rispetto all’attuale serie Moto G6. I nomi, a meno di qualche cambiamento dell’ultima ora, dovrebbero essere Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play e Moto G7 Power. Caratteristiche comuni sono la cover in vetro, il lettore di impronte digitali sul retro, il notch nelle parte superiore dello schermo, sebbene di forma variabile (tradizionale per Moto G7 Play e Moto G7 Power, a goccia per Moto G7 e Moto G7 Plus), e il sistema operativo Android 9 Pie. Ecco le immagini, le specifiche e i prezzi attesi per i quattro smartphone.

Moto G7

Schermo da 6,24 pollici (2340×1080 pixel)

Processore octa core Snapdragon 632

3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage e slot microSD

Fotocamere posteriori da 12 e 5 megapixel, frontale da 8 megapixel

WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE e porta USB Type-C

Batteria da 3.000 mAh con TurboPower

Prezzo: 249,00 euro

Moto G7 Plus

Schermo da 6,24 pollici (2340×1080 pixel)

Processore octa core Snapdragon 660

4/6 GB di RAM, 64/128 GB di storage e slot microSD

Fotocamere posteriori da 16 e 5 megapixel, frontale da 12 megapixel

WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE e porta USB Type-C

Batteria da 3.500 mAh con TurboPower

Prezzo: 299,00 euro

Moto G7 Play

Schermo da 5,7 pollici (1520×720 pixel)

Processore octa core Snapdragon 632

2/3 GB di RAM, 16/32 GB di storage e slot microSD

Fotocamere posteriore da 12 megapixel, frontale da 8 megapixel

WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, LTE e porta USB Type-C

Batteria da 3.000 mAh

Prezzo: 149,00 euro

Moto G7 Power

Schermo da 6,2 pollici (1520×720 pixel)

Processore octa core Snapdragon 632

2/3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage e slot microSD

Fotocamere posteriori da 12 megapixel, frontale da 8 megapixel

WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, LTE e porta USB Type-C

Batteria da 5.000 mAh con TurboPower

Prezzo: 209,00 euro