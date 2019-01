Philips presenta i nuovi OLED e LCD per il 2019

Antonino Caffo,

Un 2019 all’insegna delle nuove tecnologie di visione, anche per Philips. La compagnia ha infatti svelato le due nuove gamme di TV OLED per il 2019, insieme a proposte rinnovate anche nel settore LCD. Gli OLED 804 e OLED 854 sono TV 4K-HDR, sostituiti dell’ottimo OLED 803. Entrambi integrano la terza versione della CPU P5 Perfect Picture Engine e Ambilight 3 e, una prima assoluta, lo sbarco del Dolby Vision. Se a ciò aggiungiamo l’HDR10+, allora i nuovi Philips rappresentano la scelta più completa sul mercato attuale, in quanto a supporto di tecnologie di ultima generazione.

Le differenze tra le serie 804 e 854 non sono poi molte, e vanno quasi tutte nella direzione dell’estetica. Ad esempio, sulla prima troviamo i piedini in stile OLED 803 mentre l’854 è caratterizzato da un piedistallo più tradizionale. Oltre a questi modelli di fascia alta, Philips ha svelato anche The One, un LCD da 55’’ disponibile da maggio e parte della serie 7000. Monterà un processore P5 Perfect Picture Engine aggiornato, il sistema Ambilight a tre lati e ancora il Dolby Vision, HDR10+ con Dolby Atmos.

Onnipresente oramai la piattaforma Android TV e l’integrazione con Google Assistant. In attesa di saperne di più, a questo modello si affianca il Philips 8804, altro LCD con le stesse specifiche del 7304 ma con in più una soundbar B&W. In assenza di ulteriori caratteristiche tecniche, rimandiamo maggiori approfondimenti e dettagli sui prezzi a successive comunicazioni da parte dell’azienda. In calce a ciò, Philips ha confermato di aver collaborato con i Dolby Laboratories per ottimizzare la riproduzione Dolby Vision e di aver chiuso una partnership con gli Abbey Road Studios di Londra per quanto riguarda l’audio. Sorprese nel merito non mancheranno di certo.