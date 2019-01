Galaxy S9 a 399,99 euro con Vodafone Happy Friday

Filippo Vendrame,

Buone notizie per alcuni clienti Vodafone iscritti al programma fedeltà “Vodafone Happy”. Grazie all’odierna iniziativa “Vodafone Happy Friday“, alcuni clienti iscritti al programma fedeltà dell’operatore potranno acquistare un nuovo Samsung Galaxy S9 al prezzo di appena 399,99 euro ma solamente nei Vodafone Store e solo sino ad esaurimento scorte. Per poter acquistare lo smartphone a prezzo scontato, i clienti dell’operatore dovranno mostrare in negozio l’SMS che attesta la compatibilità con la promozione. Lo sconto potrà essere utilizzato dal 26 gennaio sino al prossimo 10 di febbraio.

Provare ad ottenere il bonus che consentirà di acquistare il Samung Galaxy S9 a 399,99 euro è davvero molto facile. Tutto quello che dovranno fare i clienti Vodafone iscritti al programma fedeltà è accedere all’app MyVodafone ed entrare nella sezione “Happy Friday“. Per scoprire i premi che l’operatore metterà a disposizione per la propria utenza, i clienti dovranno semplicemente disegnare con il dito un sorriso. Se comparirà lo smartphone di Samsung, a stretto giro arriverà un SMS che permetterà di riscattare lo sconto. Vodafone evidenzia, nelle note della promozione, che in caso il cliente perdesse l’SMS, potrà comunque recarsi in un Vodafone Store comunicando il proprio numero di telefono. All’interno del negozio sarà verificata la partecipazione al programma fedeltà e la vittoria del premio.

Chi non riuscisse ad aggiudicarsi lo sconto per l’acquisto di un Samsung Galaxy S9 potrà consolarsi con 3 codici coupon Just Eat, noto servizio di spedizione pasti, del valore di 5 euro ciascuno da utilizzare con ordini di almeno 15 euro.

I tre buoni, però, non arriveranno tutti subito. Il primo sarà reso disponibile immediatamente e sarà spendibile entro il 24 di febbraio. Il secondo arriverà dopo un mese ed il terzo dopo due mesi.

Maggiori informazioni sul programma fedeltà all’interno del sito ufficiale di Vodafone.